Nyland, Marcao y Kike Salas entran como novedades en la convocatoria para el Bernabéu

Con tres altas en la convocatoria viajó el Sevilla a Madrid para comparecer en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid este sábado (21:00).

El meta Örjan Nyland y los defensas Marcao Teixeira y Kike Salas se recuperaron a tiempo y formaron parte de la expedición a la capital. Una lista de 24 futbolistas con las bajas ya conocidas de Akor Adams y Chidera Ejuke (en la Copa de África) con respecto al último partido de Liga ante el Oviedo.

Rubén Vargas y Tanguy Nianzou, pese a que entrenan ya en campo, no llegaron, lo mismo que César Azpilicueta. Los citados son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Marcao, Kike Salas, Ramón, Cardoso, Castrín, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Jordán, Manu Bueno, Mendy, Sow, Januzaj, Alfon, Miguel Sierra, Peque, Alexis e Isaac.