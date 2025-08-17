Oficial: Rafa Mir es cedido por el Sevilla al Elche

El Sevilla ha anunciado este domingo la cesión una temporada de uno de los jugadores que no contaban y que habían vuelto después de otra infructuosa cesión anterior: Rafa Mir.

Eder Sarabia quería a Rafa Mir para su debut en Primera División como primer entrenador con el Elche. El delantero murciano ya viajó a Alicante para firmar su nuevo contrato. El Sevilla quería que el club ilicitano se hiciera con la mayor parte del porcentaje de su ficha y al final hubo acuerdo en el reparto de porcentajes. El año pasado ya tuvo que compartirla con el Valencia y eso pesaba en la nómina para el límite salarial. Su salida es clave para acometer nuevas inscripciones.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el Elche CF han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada de Rafa Mir. El delantero, que llegó a Nervión en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton Wanderers, ya jugó como cedido el pasado ejercicio en el Valencia CF, con un balance de 22 partidos oficiales, dos goles y dos asistencias.

Previamente, en sus tres primeras temporadas como jugador sevillista, participó en un total de 105 partidos oficiales, en los que consiguió anotar 24 goles y ofreció dos asistencias. El Sevilla FC quiere desear a Rafa Mir la mejor de las suertes en esta próxima temporada.