Las palabras de Quique no pueden ir al vacío

CATASTRÓFICO panorama el del Sevilla según ha sentenciado Quique no más atravesar Despeñaperros y el miedo se ha hecho carne para sobrevolar el nido sevillista. No creo que sea para tanto, aunque tras la anunciada deserción de José María Cruz no menguan, precisamente, esos temores. Si miramos al Barça, la situación que predice el ex entrenador sevillista puede cobrar sentido, pues a ver qué torre más alta que la culé.

Sólo el Real Madrid supera la cota barcelonista y ya vemos cómo andan por Can Barça, con lo que las predicciones del sobrino de Lola Flores pueden ser creíbles, ¿pero hasta el nivel de catastrófica? Decíamos antier que cuidadín con las revoluciones porque las carga el Diablo y porque casi todos los que juegan con fuego suelen terminar en la Unidad de Quemados. Pero, caray, ¿tan pronto se ha vaciado la caja tras tanto dinero ingresado por lo conseguido en la yerba?

Lo cierto es que la mesura de su despedida la ha trocado Quique por un discurso que enciende todas las alarmas por lo que urge que los que manejan la barca salgan a explicar la situación. Explicarla con todo lujo de detalles y no con la boca chica para que se calme esa clientela que tiene al Sevilla Fútbol Club en lugar preferente de su devocionario. Si verdaderamente es catastrófica la situación o si Sergio se iría huyendo de dicho estado de cosas urge aclararlo de inmediato.

También ha puesto un huevo en el nido José Luis Oltra declarando que la cantera es buena, pero no suficiente para deambular por las habituales zonas confortables del Sevilla. Termina mayo en este viernes convertido en Viernes de Dolores para el Sevilla y no hay otra salida que ir a la intervención urgente sin temor alguno a su importancia. No caben las medias tintas, pero váyase con prudencia porque archisabido es que el que juega con fuego muy a menudo se quema.