Era el partido que había que ganar sí o sí

REAPARICIÓN muy decepcionante del Sevilla en la primera competición continental. La Champions no es su territorio natural y bien que se notaba anoche ente el patito feo del grupo. Y eso que todo parecía de color de rosa cuando Ocampos batía a Samba cuando aún no se había roto a sudar. Era por entonces ese equipo desatado que persigue Mendilíbar, aunque el ruido superaba con creces al número de nueces que creaba.

Era un Sevilla que alborotaba Ocampos a babor y que constreñía al Lens en su campo, pero eso iba a durar poco. Pasó poco tiempo para que los de la Francia más septentrional fuesen tomándole el pulso al juego para ir ganando terreno a base de combinaciones. Y lo que se temía pasó de la única manera que no podía pasar, mediante un error de Dmitrovic ante un libre directo que entraría por su palo. No iba media hora y el portero local había devuelto el regalo del visitante.

Ya eran por entonces dos iguales frente a frente, pero con distintas filosofía de juego. Mientras que el Sevilla iba a presionar y a meter balones en el área, el Lens salía jugando en busca de cogerle las espaldas a Sergio y la compaña. Ese empate logrado en el minuto 24 por Fulgini sería lo único que subiría al marcador. En el segundo tiempo se harían más visibles las carencias de fútbol sevillista y Dmitrovic se haría perdonar con tres intervenciones trascendentes.

Tras varios sustos en sevillista, Mariano pudo hacer el gol del triunfo en un remate magnífico pero desatinado y el comienzo de la fase de grupos se salda con un empate que sabe a poco. Sabe a poco no por los méritos desplegados, sino porque sobre el papel era la cita más facilona. Aunque el Sevilla actual no da para mucho, peor anda el Lens en su Liga. Era desde el sorteo el partido que había que ganar como fuese, pero no pudo ser; da lo que tiene, pero no es mucho lo que posee.