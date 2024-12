“La peor marca del Sevilla del siglo”, el enfado de la afición con Castore tras su polémica

“Timadores”, “la peor marca del siglo para el Sevilla”, “pena”, “intento de robo”... Son varios de los descalificativos que han realizado en las últimas horas los aficionados sevillistas y damnificados por la “estafa” de la marca de ropa del club de Nervión, Castore. La firma británica realizó el pasado ‘Black Friday’ una sustancial oferta en las tres equipaciones del primer equipo del Sevilla de esta temporada por la anual fecha de las rebajas. De los 85 euros que cuesta normalmente en las tiendas oficiales del club de Nervión a 25. Una ganga en la página oficial de Castore que llegó a disparar las ventas. En pocas horas agotaron gran parte del stock quedando sólo las tallas menos comunes.

La polémica de Castore con las camisetas del Sevilla

Pero la afición del Sevilla se ha levantado esta mañana con una ingrata sorpresa. Castore ha realizado un reembolso a todos los pedidos de las camisetas del equipo hispalense vendidas en el ‘Black Friday’ aplicando una subida de 5 euros, elevando así el precio hasta los 30. Un valor añadido que no estaba estipulado en el momento inicial de la venta y que se ha incluido a posterior por los “gastos de envío”. Muchos aficionados del Sevilla han mostrado su descontento con la subida de la venta y han solicitado la devolución de la camiseta y el reembolso completo del valor de la venta. Varios aficionados del Sevilla han tenido que reclamar a través de los puntos de atención al cliente de Castore para reclamar los 25 de la camiseta y los 5 extras que, a algunos, no les han devuelto de no ser por las quejas.

El tremendo enfado de la afición

A través de la red social ‘X’, aficionados del Sevilla han señalado a la firma inglesa Castore por lo ocurrido calificándola de “timadores” o “vergüenza”. Otros hinchas del club de Nervión han señalado directamente a la directiva y al club por, ni siquiera, pronunciarse al respecto con lo ocurrido con los productos del propio Sevilla, aunque haya sido la venta de forma paralela a la entidad al no venderse en las tiendas del club.

Otras polémicas de Castore y el acuerdo con el Sevilla... hasta 2026

De esta forma, Castore sigue dando problemas desde que hace tres años se introdujo de lleno en las marcas deportivas profesionales. Clubes en España como Athletic Club o Almería han tenido problemas en los últimos años con los productos que llegaban con escudos diferentes o fallos de fábrica considerables. Asimismo, el Aston Villa cortó este mismo verano su contrato con Castore al no “transpirar” bien las camisetas y pesar demasiado al mejorarse con la lluvia como afirmó en su día el medio inglés The Telegraph.

Una serie de problemas que siguen acumulándose en la corta vida de la firma británica, ya asentada en LaLiga y en el fútbol profesional. El Sevilla tiene contrato con ellos hasta junio de 2026, por lo que, durante una temporada más, Castore, si nada raro ocurre, volverá a ser la marca del club.