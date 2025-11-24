Peque se libra y podrá jugar el Gran Derbi ante el Real Betis

Al Sevilla Fútbol Club no le salieron las cosas en el RCDE Stadium. Los hispalenses perdonaron demasiado en la primera mitad y el RCD Espanyol asestó un golpe mortal por mediación de Pere Milla, que abrió la lata justo después del inicio de la segunda mitad. Los pericos pusieron el 2-0 y de nada sirvió el tanto en propia meta que dio una mínima esperanza a los hispalenses antes del final del encuentro. En una noche donde todo se tornó negro, solamente hay una noticia positiva para los blanquirrojos tras la derrota en Cornellà, y es que Peque podrá estar el próximo domingo ante el Real Betis Balompié en el Gran Derbi.

El que fuera jugador del Racing de Santander acumulaba cuatro tarjetas amarillas antes del duelo frente al Espanyol, por lo que estaba apercibido para la próxima jornada. Matías Almeyda buscó el empate con una revolución en el centro del campo, que llevó al catalán a ser sustituido por Alexis Sánchez en el minuto 71 y, de esta forma, evitar que viera la cartulina en el tramo final de un encuentro donde hasta cinco futbolistas fueron amonestados: cuatro del combinado blanquiazul y Andrés Castrín por parte del Sevilla. Sin embargo, esta estadística positiva no sirvió de nada a un equipo que, pese a dominar la primera parte del encuentro, terminó cayendo en su visita a Barcelona.

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

Nianzou y Vargas, más nombres propios

Tanguy Nianzou era el otro apercibido del Sevilla Fútbol Club para el encuentro en el RCDE Stadium, aunque el central francés está descartado de los planes de Matías Almeyda hasta principio de 2026. Las lesiones han hecho que la carrera del galo en el combinado hispalense quede en una mera anécdota, y su cartel de "sustituto" de Jules Koundé ha sido más grande de lo esperado. Sin embargo, la vuelta de César Azpilicueta sí que se antoja necesaria para el cuadro nervionense ante la visita del eterno rival en menos de una semana, ya que el duelo ante el Real Betis será este mismo domingo 30 de noviembre.

El gran problema para el Sevilla llega de la mano de un Rubén Vargas que se tuvo que marchar lesionado del césped de Cornellà tras sentir unas molestias en la pierna. Tras la salida de Dodi Lukebakio, el suizon cogió galones en un equipo que necesitaba de líderes. Con Alexis Sánchez fuera de juego tras sus dolencias ante la Real Sociedad, el extremo se erigió aún más como referencia ofensiva en el vestuario sevillista. Además de este contratiempo, Adnan Januzaj tuvo que ser sustituido en la primera mitad del encuentro y podría causar baja en una plantilla muy mermada por las lesiones.