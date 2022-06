¿Y qué piensan los grandes accionistas?

La situación de inestabilidad institucional, siempre latente aunque se diga que no en el Sevilla, acaba afectando a las decisiones que toma el consejo ejecutivo, en el caso que nos trae a colación, la posible venta de Jules Koundé en el presente mercado de fichajes.

Es necesario hilar muy fino con la guerra abierta, aunque haya meses de tregua a la vista pública, entre los dos bandos que pugnan por el poder, a saber, la alianza que tiene a José Castro en la presidencia (familias Carrión, Alés y Guijarro) y el ex presidente José María del Nido Benavente y sus deseos de asaltar el sillón presidencial y recordar viejos tiempos en los que hacía y deshacía a su antojo.

Acuerdo En 2019 el pacto de gobernabilidad abortó la gran venta a cambio de una prestación anual (sólo en año de superávit)

88 millones de euros La deuda neta acumulada, cifra negativa presentada en la última Junta de Accionistas

¿Y qué tiene que ver aquí el tema Koundé? Muy fácil. Es posible que con la venta de Diego Carlos, con algún milloncejo más (los ingresados por Pozo) y alguna pequeña venta que se pueda cerrar antes del 30 de junio el Sevilla logre compensar los 41 millones de déficit que arrastraba en el pasado ejercicio. No obstante, lo que interesa a efectos contables es la deuda neta, que en este caso la presentada en las cuentas auditadas en la Junta General de Accionistas, era una cifra que se elevaba a los 88 millones de euros.

Es difícil –prácticamente imposible– saber cómo encajará las piezas el Sevilla para cuadrar las cuentas en el ejercicio que está a punto de acabar, pero sin duda la venta de Diego Carlos será una buena inyección para, al menos, no presentar por segundo año consecutivo unas cifras negativas. Llamó la atención en la pasada Junta de Accionistas que, con un volumen de ingresos histórico de 171 millones gracias a la participación en la Champions League, el déficit alcanzara los 41 millones. El consejo de administración, o mejor, el consejo ejecutivo, lo achacó a los efectos económicos de la pandemia de Covid (ticketing, venta de abonos y merchandising) y a no haber vendido a ningún activo importante de la plantilla.

Pero algo que no hay que olvidar es que Castro está en el sillón con la confianza que, tras el pacto de gobernabilidad firmado en 2019, le dieron los máximos accionistas (salvo Del Nido, claro, al romper ese acuerdo), con la salvedad no escrita pero en la mente de todos de ofrecer beneficios anuales para garantizar el reparto de dividendos, condición con la que se abortó la venta de algunos de los grandes paquetes –no lo olvidemos– al socio americano, invitado entonces y ahora repudiado. A 3.400 euros por acción, según figura en contratos firmados en su día ante notario vinculantes para unos y papel mojado para otros.

La venta de Koundé quizá no sea la que decante la balanza porque la de Diego Carlos puede que baste para esa función, ya que para que los accionistas cobren no es necesario que la deuda neta sea cero, sino que bastaría con que el resultado del ejercicio fuera positivo, es decir, que haya superávit –aunque sea mínimo– y no déficit.Pero, lógicamente, a mayor superávit, mayor cuantía en el reparto de dividendos. En 2019 fue de 44 euros por acción, mientras que un año después, en 2020, esa cifra cayó a 4 euros con un superávit corto de 1,18 millones en el citado ejercicio.

Nadie duda que Koundé, tras dos veranos de amagos con ofertas rechazadas de 55 y 50 millones de euros, respectivamente, está claramente en la rampa de salida. El Chelsea tiene ventaja por dos frentes: uno, porque ya tiene un acuerdo cerrado con el jugador desde hace un año, y dos, porque ofrece al Sevilla lo que éste desea: cash. Los intentos del Barcelona, que el futbolista también aprecia, se mueven más por ofrecimientos de jugadores (con fichas altas que acaban siendo un problema salvo contadas excepciones) y la siempre desagradable circunstancia de reforzar a un rival directo si es que, como venden sus gestores, el Sevilla aspira a ganar alguna vez una Liga.

Pero eso es algo que ya se verá. De momento, los grandes accionistas quieren saber si este año tampoco cobran por sus acciones, como se aseguraron firmando en 2019 el pacto de gobernabilidad, que algunos llamaron el pacto por la paz y otros irónicamente lo denominaron el pacto “por la pasta”.