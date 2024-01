Una planificación tan joven como valiente

La planificación está trazada en sus líneas maestras. El tiempo dirá si es la correcta o no y se evaluará a su debido tiempo el trabajo de Víctor Orta, quien toma todo el protagonismo en esta época del año. No se podrá negar que el madrileño es arrojado en sus decisiones. Apostó –y se equivocó– en una situación muy complicada por un entrenador novel y sin experiencia y ahora que también es obligado acertar el camino escogido vuelve a ser mirar al futuro y no asegurar un rendimiento inmediato. Evidentemente, también tiene mucho que ver la precaria situación económica a la que los gestores han llevado la entidad pese a contar con un récord histórico de ingresos, pero el sucesor de Monchi lo tiene claro. Orta prometió en la presentación de Lucien Agoumé, primer fichaje de invierno, una decisión sobre el delantero “en cuestión de días”. Y pronto puede haber noticias. Para empezar Hannibal Mejbri parece estar más cerca, aunque no se trate específicamente de un punta.

“Estamos valorando la incorporación de un delantero. Esa toma de decisión será en cuestión de días. Isaac (goleador del filial) está dentro de la posibilidad de ser inscrito. Podría incorporarse Isaac y venir otro más. No nos cerramos a esa posibilidad”, indicó el responsable de la planificación sevillista.

Orta intenta ahora cerrar el proyecto que no pudo completar –por una cuestión o por otra– en verano, cuando llegaron jugadores que se salían de ese perfil como Nyland y, claramente, Sergio Ramos. “Estamos en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, el tema de la experiencia puede estar cubierto con jugadores como Jesús Navas, Sergio Ramos, Rakitic, Acuña, Ocampos… y se puede complementar y puede haber una mezcla buena. Jugadores con ambición, con físico, con energía, con juventud y ganas…

Puede ser una estrategia que dé sus frutos”, explicó el direcor deportivo, que mantiene varias gestiones en varios frentes para hacer más competitivo el plantel que tiene en sus manos Quique Sánchez Flores.

Uno de los que puede llegar pronto es Hannibal pese a que al Sevilla le han salido competidores por el talentoso centrocampista ofensivo de 20 años propiedad del Manchester United. Friburgo, Lyon y Everton han mostrado si interés, pero en esta situación el Sevilla puede ver repetido el caso de Agoumé, que el jugador prefiera la oferta nervionense y dé prioridad a unas conversaciones de varias semanas.Según Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el futbolista tunecino está muy cerca del Sevilla. No sería el delantero que pretende Orta. Ahí la opción Datro Fonfana ha sufrido un parón al entrar en escena el nuevo entrenador del Friburgo, el ex bético Nenad Bjeliça, que está dispuesto a darle el protagonismo que le negaba su antecesor en el banquillo.

Orta no quiere salirse de su recorrido trazado en el mercado, para lo que también debe contar con las salidas. Y ahí no ha habido avances. “Ha habido rumores, pero negro sobre blanco, es decir, ofertas, nada. Estamos en un mundo en el que manda el rumor y el clickeo”, decía un profesional que aseguraba sentirse orgulloso de sus pasos firmes. Éstos obedecen a un criterio fijo: jóvenes, pero sin locuras. Por ejemplo, recordó que Agoumé no es un desconocido en Europa: “Ha tenido ofertas del Marsella, de otros dos equipos franceses e incluso de un club de la Premier”.

Y lo clasificó: “Es un centrocampista moderno, mixto, que puede ser de 6 y de 8. Tiene piernas para salir, pero también puede complementarse con la defensa y adaptarse a lo que tenemos, puede jugar con y sin Sow, con y sin Rakitic, con y sin Joan Jordán… Tiene un buen golpeo de balón tanto en largo como en corto, nos puede dar físico y también fútbol porque no está exento de calidad… En su época fue de los jóvenes más destacados”, explicó.