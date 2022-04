El poder del quorum

Tras más de una semana marcada por la ausencia de jugadores, lo de ayer en el Sevilla ya parecía un entrenamiento de un equipo de Primera División. El regreso del grueso de los internacionales permitió que Julen Lopetegui pudiera tener el quorum suficiente en la sesión de trabajo en la ciudad deportiva para poder diseñar tareas que no tuvieran que ser completadas con jugadores del filial o canteranos incluso de equipos de más baja categoría. Nada que ver con lo de estos días. El técnico por fin puede empezar a preparar con ciertas garantías un partido de competición.

Y es que el Sevilla continúa su preparación de cara al partido de este domingo en el Camp Nou (21:00 horas) y el entrenador guipuzcoano pudo contar sobre el césped con novedades tanto con la vuelta de gran parte de los futbolistas que han jugado con sus selecciones en esta ventana FIFA como con el regreso de alguno de los lesionados, como fue el caso de Rafa Mir, quien se perdió por un problema muscular el encuentro ante la Real Sociedad y que trabajó ya con el grupo en una parte de la sesión.Koundé, Ocampos, Montiel, Augustinsson, Gudelj, Dmitrovic, En-Nesyri y Munir regresaron de la concentración de sus distintas selecciones y estuvieron sobre el césped, no así Delaney y Bono, quien permanecieron en el gimnasio. El danés está descartado tras volver antes de tiempo al recibir un fuerte golpe a los 24 minutos del amistoso que el combinado nórdico disputó en Ámsterdam ante Países Bajos, en el estadio Johan Cruyff. En lo que se refiere a Bono hay que ver la evolución y cómo los puntos de sutura que tuvieron que cogerle en la ceja durante el partido ante la República Democrática del Congo le afectan para entrenar y competir de aquí al fin de semana. El portero tuvo además que pasar la noche en el hospital, en observación, al sufrir un mareo producido por el golpe. No obstante, el propio protagonista confirmaba que este contratiempo no debe impedirle estar en el Camp Nou. “Está todo bien, sólo fue un susto”, dijo brevemente el guardameta nacido en Montreal en unas imágenes recogidas por ElDesmarque en las que se puede ver al internacional marroquí abandonar la ciudad deportiva con unas gafas de sol con las que se protegía la herida producida en la ceja izquierda.

Mientras, Rafa Mir era la grata noticia en el cuarto entrenamiento de la semana, en el que tampoco se ejercitaron Acuña, Papu Gómez, Óliver Torres, Suso ni Fernando, este último al pasar por el quirófano en Oporto a causa de sus problemas en el tobillo, lo que le hará perderse lo que resta de temporada. Sí están con el grupo desde el lunes Diego Carlos y Rekik, quienes en principio están disponibles para volver al equipo ante el Barcelona este domingo. Al igual que el argentino Lamela, que, aunque ya jugó unos minitos ante la Real Sociedad antes del parón, activando además el fútbol de ataque hasta rozar el gol del triunfo, ha avanzado en su puesta a punto. También Tecatito Corona, que se incorporará en cuanto vuelva de México (probablemente hoy pueda estar a las órdenes de Lopetegui), debe estar en el Camp Nou.

Aunque aún hay gente de peso en la enfermería, y sobre todo los problemas ahora se le concentran a Lopetegui en el centro del canpo, el panorama se le aclara comparado con la situación que ha tenido en muchos momentos de la temporada en la que ha acumulado hasta diez y once bajas. Ahora las ausencias deFernando y Delaney reducen las opciones en el puesto de stopper, igual que hace unas semanas en el centro de la zaga con las bajas por lesión de Diego Carlos y Rekik, que se unieron en algún partido a la de Koundé por sanción.