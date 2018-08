Y tras Promes... ¿Portu?

Quincy Promes ya ejerce como sevillista. "¡Vamos Sevilla campeón!", gritó antes de enfundarse la equipación blanca y posar para los medios. Antes, expresó su ilusión ante el reto que se le presenta y se puso a disposición de Pablo Machín para jugar cuanto antes. ¿El derbi? "No me importaría jugar, claro que sí, sé lo importante que es para nosotros y llego preparado para hacerlo...". Al extremo holandés no le sorprendió el ambiente que vivió en el Ramón Sánchez-Pizjuán cuando acudió a él nada más aterrizar en Sevilla para ver un rato del Sevilla-Sigma Olomouc: "Ya recordaba el gran ambiente por mi experiencia de la pasada campaña pasada en la Champions con el Spartak".

Promes puede jugar de extremo en ambos flancos o incluso de segundo punta en un esquema con tres centrales, como ha hecho ya en la selección holandesa. Por ello está confiado en encajar en su njuevo equipo: "Creo que me puedo adaptar perfectamente al sistema de Pablo Machín".

Con el holandés, son nueve los refuerzos del Sevilla para la presente campaña. Pero no debe ser el último. Los focos apuntan a Portu, con quien el club tiene un acuerdo casi ultimado. Pero el tiempo corre y las palabras de Joaquín Caparrós al respecto, recalcando que no está cerrado, son un tanto inquietantes para el sevillismo: "Es cierto que hay operación por Portu. Hemos negociado, pero qué duda cabe que todo tiene un tiempo. El Sevilla se ha marcado sus tiempos a la hora de tomar decisiones. El fútbol va a tal velocidad que no sabemos... Faltan todavía horas. Me mantengo en el gran nivel de nuestra plantilla y (Portu) se trata de un perfil un poco distinto para aumentar ese nivel. Quedan muchas horas y en el fútbol cada minuto cambian las cosas, tanto en las entradas como en las salidas, pero no podemos estar esperando por él hasta las doce menos cinco".

Y sobre la llegada de otro 'nueve', sí fue concluyente: "La demarcación de arriba está bien cubierta. No olvidemos que Ben Yedder metió 22 goles el año pasado. Si tapamos su nombre y vemos sus cifras goleadoras, creemos que cuesta 40 millones. Y es Ben Yedder y es nuestro, nuestra afición lo aplaudió ayer". Sobre la posible salida de Muriel, dijo: "Para que un futbolista salga, primero tiene que querer. Él quiere triunfar en el Sevilla y es lo que nos ha transmitido él y su agente. Hasta la fecha es así".Sobre esa línea delantera, reconoció que el Sevilla intentó la operación de Borja Mayoral: "Estuve hablando con el Real Madrid para él, pero pedimos opción de compra y no nos la dieron, y no formamos futbolistas para que luego se lo lleve otro".

¿Y Mariano? "Ya no es noticia... Cuando hablamos con un futbolista lo primero que le preguntamos es si quiere venir. "Quiero ir al Sevilla, es el equipo que yo quiero", nos dijo. Hablamos con el presidente y luego con su club. Un futbolista con menos calidad pero convencido de que quiere estar aquí, al final consigue sus objetivos. Si el futbolista se echa para atrás...".

No descartó el utrerano que llegase un central antes de que la ventana eche el cierre a las cero horas: "Llevamos una planificación y en función de las entradas y salidas hacemos las cosas, no te digo ni que sí ni que no".

El presidente, José Castro, apostilló: "Hemos invertido en torno a los 90 millones de euros de gasto en esta plantilla. Ha sido una apuesta importante, pero las arcas del Sevilla están saneadas si hay que hacer otro esfuerzo hoy, o si no en diciembre".

Finalmente, Caparrós valoró la primera convocatoria de Luis Enrique para la selección, en la que no entró Sarabia: "Personalmente, me esperaba que Pablo estuviera en la selección, pero el que la lleva la entiende. Seguirá haciendo méritos para que lo llamen. Sí que estamos muy contentos por la convocatoria de Juan Soriano para la selección sub 21. Esta demarcación está muy bien cubierta, lo repito".