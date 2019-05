El presidente de la Roma culpa a Monchi de su fracaso deportivo

El presidente de la Roma, James Pallotta, ha vuelto a criticar la gestión de Monchi y lo ha culpado de que el equipo, tras acabar sexto, no se haya clasificado directamente para Europa y tenga que disputar el play off de la Europa League.

“He estado en silencio pero ahora tengo que hablar. Nadie está más cabreado que yo por lo ocurrido los últimos 18 meses, ha habido un error muy grave a nivel deportivo… Monchi me pidió el 100% de confianza. Vuelvo a pensar en el mercado que hicimos la temporada pasada y creo que no tuve que dejar total autonomía a Monchi. El equipo no se adaptaba a lo que Di Francesco pedía… Siento haber puesto a nuestro entrenador en esa situación, siempre se comportó bien. Mi error ha sido éste: en diciembre estaba convencido que tenía que cambiar todo: plan deportivo, preparación atlética… Tenía que haberlo hecho, pero tuve un momento de indecisión y quizá eso nos ha costado no jugar la Champions”, ha asegurado Pallotta en una carta dirigida a la afición de la Roma.