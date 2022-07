El primer paso lo da el Chelsea

Simplemente es cuestión de tiempo, pero las partes no pueden esperar a que se demore mucho más. El Sevilla necesita renovar su plantilla con el dinero de la venta, el jugador presiona y desearía no tener que pasar el trago de volver a entrenar con la camiseta del Sevilla, y Chelsea y Barça no se fían uno del otro. El baile ha comenzado en serio por Jules Koundé y el club inglés ha sido el primero en moverse presentando la primera oferta formal al Sevilla por el jugador francés, una propuesta que aún no se acerca a lo que desean sus dirigentes pero que es un primer paso. Falta por ver si la postura de fuerza que se va a tomar en Nervión da sus frutos o acaba volviéndose en contra, aunque da la impresión de que no.

El club londinense, el que más en serio va por el jugador francés junto con el Barcelona, ha ofrecido 55 millones de euros por Koundé, una cifra que incluye cantidades fijas y variables, aunque éstas, según la información adelantada por Relevo, serían fáciles de que se acaben cumpliendo.

El jugador espera una solución ya mientras aún no se ha incorporado al trabajo a las órdenes de Julen Lopetegui. Su idea es no hacerlo y presiona a su manera. En el Sevilla están tranquilos y la primera respuesta enviada a Stamford Bridge ha sido negativa, aunque los contactos se han iniciado y puede haber un entendimiento pronto. La intención es que el dinero ingresado por Koundé no baje de los 65 millones de euros y otorgue el músculo económico necesario para renovar la plantilla.

Además, el club nervionense sabe que esta situación apremiará al Barcelona, aunque de momento el club azulgrana no tiene la liquidez suficiente para afrontar el pago que exige el Sevilla, que no quiere jugadores en la operación y sí cash para poder emprender los fichajes que ha solicitado Lopetegui.

El Chelsea, tras el fichaje de De Ligt por el Bayern Múnich, no desea demorar más un negocio quecreía tener más adelantado de lo que realmente está. El jugador llegó a un acuerdo por cinco años con los blues el pasado verano en unas cantidades que doblan lo que percibe en el Sevilla, pero debe cerrar las cantidades del traspaso, algo que no le va a ser tan fácil estando el Barcelona detrás y después de que Diego Carlos haya dejado ya en las arcas sevillistas más de 30 millones.

En el Sevilla saben que no pueden retener más a un jugador que ya la pasada temporada al final de agosto tuvo un amago de declararse en rebeldía al negarse a viajar con el equipo en un partido oficial en Elche. Su marcha se da por segura y hay quien piensa que ni siquiera va a volver a incorporarse a la disciplina nervionense, ni en Sevilla, ni en Lagos, ni en Lisboa, aunque quién sabe si irá a Londres, donde juegan los de Lopetegui el día 30 ante el Arsenal, para quedarse.