Del protagonismo de Lukébakio al liderazgo de Sergio Ramos

El cuadro sevillista por fin le dio una satisfacción a los suyos, algo que consiguió mucho antes con Mendilibar que en la anterior temporada con Lopetegui y Sampaoli.

Sergio Ramos | Sólo le sobró un despeje apresurado al final

Había mucha expectación por ver el regreso del central camero al que fue el estadio en el que se hizo futbolista. Limitándose al fútbol y teniendo en cuenta que su físico ya no es el de antes, cuando llegaba a todo como un caballo desbocado, estuvo casi siempre en el sitio y sólo le sobró el apresurado despeje que origina el paradón de Dmitrovic.

Lukébakio | La mejor tarjeta de visita ante la afición

No es una afición fácil la sevillista a la hora de dejar la tarjeta de visita con las primeras actuaciones. El senado no tarda en bajarle el pulgar a un futbolista, pero aunque sea muy pronto para juzgarlo, no sólo fue el autor material del gol del triunfo ante Las Palmas, también fue el pase a En-Nesyri y la jugada que peleó hasta disparar.

Sow | Depende del cristal para enjuiciarlo, pero no es un ‘5’, está claro

La gran apuesta de Víctor Orta es candidato al debate sobre su fútbol en muchas ocasiones. Mendilibar lo defendió, muchos lo critican, pero sobre todas las cosas no es un ‘5’ argentino, un pivote y menos con Rakitic y Óliver Torres. Eso sí, tiene llegada y rozó un gol en una ocasión clarísima tras un pase de Suso.

En-Nesyri | La curiosas costumbres de los entrenadores

Hay técnicos que tienen muy claro que cuando un futbolista viene de un viaje con sus selecciones nacionales parte en desventaja respecto al que ha estado entrenando durante las dos semanas previas a los partidos. Algo así debió pensar Mendilibar sobre el ‘9’ de no suceder nada desconocido. El marroquí hizo mucho en muy poco.