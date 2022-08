La regla de "los contactos ligeros en el área" benefició esta vez al Sevilla

Los árbitros del fútbol profesional español están decididos a acabar con los "penaltitos". Esta temporada van a tener un especial celo con "los contactos ligeros en el área de penalti, y no se va a pitar cualquier cosa". Así lo dejó claro el ex colegiado Carlos Clos Gómez hace dos semanas, en la rueda de prensa que el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, con el sevillano Luis Medina Cantalejo al frente, ofreció una para aclarar, o intentarlo, la actualización del reglamento.

El CTA difundió en su atención a la prensa jugadas en las que "el contacto no es proporcional al resultado, no es suficiente para pitar penalti", según enfatizó Clos Gómez. Y en ese propósito reposa la decisión del árbitro canario Juan Luis Pulido Santana de no penalizar el contacto del central sevillista Tanguy Nianzou al delantero pucelano Sergi Guardiola dentro del área en el partido de este sábado.

Corría el minuto 52 cuando, tras otro error de Joan Jordán en el pase, el Valladolid montó un contragolpe que acabó en una incursión hasta el área de Bono de Sergi Guardiola por la izquierda (está por ver también si no estaba en fuera de juego en el momento de recibir el pase). El punta recortó hacia la izquierda a Nianzou, que desvió ligeramente con la punta del pie el balón y no evitó el contacto con la pierna derecha en el pie izquierdo del punta, que puso de su parte y exageró el golpe.

El hecho de que tocara antes el balón y que además el contacto con el pie del delantero fuera leve, convenció a Pulido Santana, tras consultarlo con Iglesias Villanueva, de que la jugada no era suficiente para pitar penalti.

La acción, muy discutida en las redes sociales desde el momento en que sucedió, llegó sólo una semana después de que Del Cerro Grande pitara un polémico penalti contra el Sevilla en Pamplona, a la postre decisivo para su derrota ante Osasuna, por un leve contacto del Papu Gómez a Moncayola dentro del área. El propio CTA reconoció que había sido un error. Un penaltito.