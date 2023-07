El resentimiento de Marchena hacia Monchi: "Me engañaron"

Carlos Marchena ha protagonizado unas sorprendentes declaraciones en las que deja bien a las claras que su relación con Monchi no es nada buena. El que fuera campeón del mundo en Sudáfrica ha relatado cómo salió del Sevilla tanto como jugador como en su faceta de técnico, las dos veces mal y dejando en mal lugar al ex director general deportivo. Como futbolista por ser vendido al Benfica, segín él, engañado (aunque el de San Fernando entonces era sólo el delegado del equipo) y como técnico tras no reunirse con él cuando tenía un proyecto para la cantera.

"Como jugador, el tema es muy claro -relata Marchena en una entrevista en Relevo-. El club estaba muy mal en mi época, muy necesitado. A mí me dijeron que tenían que venderme. Y rogué para que no fuera así porque no me quería ir de ninguna manera. Me dijeron que tenían que venderme porque no había para pagar la luz", empieza el cabecense.

Marchena fue vendido por 1.000 millones de las antiguas pesetas en una época de verdaderos apuros económicos, pero según dice, tenía otras ofertas. "A mí me llegaron muchas cosas. Estuve sentado con el Milan, pero fue el Benfica primero que llegó y puso el dinero. Llegué un día del Europeo Sub 21, aterricé a las diez de la noche. Estaban mi padre y mi madre esperando en el aeropuerto. Yo creía que me llevaban a casa y, en vez de ir allí, me dijeron que tenía que ir al club. Estaban tres señores esperándome y me dijeron que me habían vendido. Y dije: '¿Cómo?'", prosigue.

"Eran Roberto Alés, que en paz descanse, que era el presidente; mi representante entonces, Rodríguez de Moya; y Monchi. Me dijeron que me habían vendido al Benfica. Me dijeron que tenía que irme por la mañana en avión a Lisboa", explica antes de ser preguntado por la función de Monchi, entonces delegado. "Bueno, Monchi ya hacía un poco ahí de… Es en lo que luego se convirtió, en director deportivo. Ésa fue mi salida. Yo dije que no mil veces y me dijeron mil y una que sí. Me volví a negar. Hubo un señor que hacía de intermediario que me amenazó y me dijo que si no me iba a Portugal se preocuparía de que no jugara ni en Tercera División. Yo dije que no me importaba. Así fue todo: me vendieron y me fui".

En su etapa en la que volvió al club, ya retirado, para ayudar en el plano técnico, Marchena también culpa a Monchi de su salida. "Lo normal o lo deseado es que, al entrar, pues estuviera ahí muchísimos años. Entré cuando se va Monchi, que fichó por la Roma. Vienen a por mí y querían que entrara en el club. Yo empecé dirigiendo con Gallardo el Sevilla C (en realidad era segundo entrenador). No terminamos el año porque fue cuando salió Montella del primer equipo y llegó Joaquín Caparrós. Joaquín nos rescató para el primer equipo. Y allí fuimos, a pecho descubierto".

Su salida a la selección tras la marcha de Lopetegui

Marchena relata que llegó al Sevilla "como ayudante y con un contrato a cero euros. Este contrato no importaba para mí con tal de ser ayudante de Joaquín Caparrós en el Sevilla. Eso es impagable. Al año siguiente fue cuando nos propusieron que nos hiciéramos cargo de la dirección deportiva del club. Sin conocimiento, sin preparación. Nos metieron a Caparrós, a Gallardo y a mí ahí porque no había nadie. El Sevilla lo necesitaba. No estábamos preparados, pero nos lo pidieron. Y como siempre estamos dispuestos a ayudar...", agrega.

"Llegó el Mundial de Rusia en 2018. Los presidentes de la Federación y del Sevilla se ponen de acuerdo para que fuese a ayudar a Hierro tras la destitución de Lopetegui. Luego, pasó lo que pasó, pero después me ofrecen la dirección deportiva de la Selección. Yo digo que no porque me había comprometido con el Sevilla a volver tras el Mundial. Aunque no tenía ni contrato. Sin haber firmado contrato me volví y eso que la RFEF me ponía un contrato muy serio. Iba a hacer las funciones que hasta entonces había hecho Hierro. Pero si me comprometo, me comprometo. Así que volví al Sevilla".

"Ni preparación ni conocimiento del mercado, no teníamos nada"

El ex internacional reconoce que la etapa de Caparrós, Gallardo y él mismo en la dirección deportiva fue un sinsentido. "Pues pasó que no terminamos la Liga porque, aunque hicimos todo lo posible, no teníamos preparación ni conocimiento del mercado. No teníamos nada. Tuvo que salir como salió, que fue regular, e incluso tuvimos que coger el equipo y destituir a Machín. El club nos pidió que cogiéramos el primer equipo. E hicimos caso. Terminamos el año todo lo buenamente que pudimos. Al año siguiente fuimos al filial. Y ya viene Monchi otra vez...".

Por último, se refiere a su salida y otro affaire con Monchi, a cuentas de un proyecto para la cantera. "Siento que me han engañado y se lo dije. Que me habían mandado a un sitio... (la historia del Benfica) Entonces, bueno, desde ahí se tuerce la relación. Pero cuando viene de nuevo, oye, la relación tiene que seguir por el bien de Sevilla. Adelante, yo no tengo problema con nadie. Y si yo no tengo problema con nadie y llevo un año trabajando con los chavales en la cantera, con un proyecto de Sevilla Atlético, de Sevilla C y de Juvenil, y nadie se reúne conmigo, veo que no pinto nada. Y si no pinto nada, mejor estar en mi casa que en otro sitio. Yo no quiero incomodar. Y no quiero estar por estar, así no quiero trabajar en ninguna parte".

"Quería formar a los canteranos, prepararlos tanto deportiva como extradeportivamente con el objetivo de que llegaran al primer equipo en las mejores condiciones. Y veo que ese proyecto no me dejan llevarlo a cabo. O sea, estoy un año ahí y nadie se reúne conmigo pese a pedirlo. Monchi tenía mucho trabajo, él estaba saturado de trabajo. Yo le digo que me quiero reunir con él y en un año no tuvo tiempo para reunirse conmigo".