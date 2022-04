Las seis semanas de pasión del Sevilla de Lopetegui

Un dato objetivo: el Sevilla es tercero en la tabla, atesora los mismos 60 puntos que el segundo (aunque el Barcelona tiene pendiente la visita al Camp Nou del Rayo Vallecano), tiene tres más que el tercero, el Atlético (57); cuatro más –que son cinco con el del average particular– que el Betis, quinto (56) y seis más que el sexto, la Real Sociedad (54).

El equipo de Julen Lopetegui, pues, afronta las siete jornadas, comprimidas en seis semanas, en una situación ventajosa para hacer historia si es capaz de encadenar tres clasificaciones para la Liga de Campeones por la vía de la Liga.

Pendulea, no obstante, otro dato objetivo que amenaza con caer a plomo sobre la vertical del equipo de Nervión: la ausencia de jugadores básicos para su firmeza como bloque, como Fernando, Acuña y en menos medida Delaney o Rekik (de ellos sólo el argentino es seguro que retornará para ayudar en lo que queda de campeonato), ha menoscabado su competitividad en pleno sprint final, en el que además, el equipo de Julen Lopetegui afronta un calendario sin un solo respiro, sembrado de celadas.

Todos los rivales de los sevillistas se juegan algo importante y no van a rebajar un ápice de su intensidad. El ímpetu con el que se empleen va a ser similar al que exhibió el Granada el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El primer jalón podía llevar a engaño por la considerable ventaja del Real Madrid: 72 puntos suma por los 60 del Barça y el Sevilla. Pero ese gol postrero de Luuk de Jong al Levante no sólo arrebató a los sevillistas la segunda plaza, también evita que los madridistas atemperen su ánimo en Nervión el domingo, cinco días después de la dura batalla con el Chelsea en el Bernabéu. Lo dejó claro ayer Casemiro: “Quizás el partido más importante de la Liga ahora mismo”.

Fisuras La menor consistencia, en la que influyen las bajas, avivan el recelo ante el difícil calendario

El Madrid tiene muy presente que una derrota ante el Sevilla, aparejada a un triunfo del Barcelona ante el Cádiz, reduce su ventaja por el título de Liga a 9 puntos aún con el partido de los azulgranas ante el Rayo pendiente. Y seis puntos por limar, con 18 puntos por litigar y con el average particular a favor, no sería una empresa imposible para el Barça de Xavi. No vendrá el Madrid relajado a Sevilla, vaya que no.

Luego, el Sevilla afronta dos partidos ante equipos que se juegan la permanencia. Y a estas alturas de campaña, muchas de esas formaciones que no hicieron los deberes en la primera vuelta o los primeros tres cuartos de Liga suelen mejorar en el tramo final. Le ha pasado alLevante (lo visita en la jornada 33ª el jueves 21), que de estar casi condenado se ha agarrado a una tabla de salvación, y le pasa al Cádiz con Sergio González, que se plantará en el Sánchez-Pizjuán ocho días después, el viernes 29 (jornada 34ª).

Luego, el Sevilla jugará en Villarreal, hoy séptimo a 8 puntos ya del sexto, la Real Sociedad. Quiere ello decir que el resultado de la final copera del sábado 23 de abril puede influir indirectamente en el interés de los amarillos ante los sevillistas. Si el Betis gana la Copa, el séptimo tendrá su billete continental.

Pero si la gana el Valencia y el Villarreal no recorta su enorme diferencia con el sexto, el panorama cambiará mucho por La Cerámica cuando salten allí los de Lopetegui. Y más aún si tres o cuatro días antes de ese Villarreal-Sevilla, los castellonenses han jugado la vuelta de las semifinales de la Champions...

En la jornada 36ª, lo más probable es que el Mallorca –el sábado salió de descenso al vencer al Atlético– llegue a Nervión jugándose la misma vida. En la 37ª y penúltima jornada, los sevillistas visitan el Wanda Metropolitano en un duelo que puede ser decisivo para los puestos de Champions. Y el voltaje del epílogo ante el Athletic también dependerá de la final copera. Los vascos aspiran a acabar séptimos.