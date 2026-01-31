Sergio Ramos, a dos bandas, negocia seguir su carrera en el Milan de Modric

A la vez que lidera y es la cabeza visible de la oferta para la compra de un paquete mayoritario de acciones del Sevilla por parte de un fondo de inversión que ya se ha destapado que es Five Eleven Capital, Sergio Ramos también apura los últimos meses de su carrera deportiva.

Así, en una rocambolesca carambola informativa, desde un país con tan poca tradición futbolística como Iraq se ha destapado que el vetarano central ex madridista, aparta de estar centrado en el proyecto de convencer a los máximos accionistas, también está negociando con varios clubes una vez que ha terminado su vinculación contractual con los Rayados de Monterrey. Sergio Ramos no ha anunciado oficialmente su retirada e incluso se había especulado con la posibilidad de volver al Sevilla en estos meses que quedan de Liga, según algunos medios, ante el ofrecimiento que el jugador habría hecho al club de Nervión para reforzar en la segunda vuelta al equipo de Almeyda cobrando –decían– el salario mínimo según el convenio de la AFE para la Primera División.

Sin embargo, desde Iraq el presidente de uno de sus principales clubes ha desvelado que tiene al menos dos ofertas encima de la mesa, una de este club iraquí y otra nada menos que del Milan de su ex compañero Luka Modric, que le habría puesto sobre la mesa un contrato por 5 millones de dólares por temporada.

Se trata del Al-Quwa Al-Jawiya, cuyo rector, Maad Baid, ha anunciado que están a la espera de que Ramos responda a la oferta que le ha presentado. “La oferta realizada al astro español Sergio Ramos es cien por cien real y verdadera. Se la hizo la dirección del club y su agente la recibió con agrado. Seguimos esperando la respuesta del jugador a la oferta de Al-Quwa Al-Jawiya, y también supimos que el Milan ha entrado en la escena y ha ofrecido al defensa español un salario de cinco millones de dólares. Por lo tanto, seguimos negociando y esperamos la respuesta oficial del jugador”, comentó el dirigente.

Mientras esto ocurre, el sevillismo está muy pendiente de los movimientos de la negociación. El jugador viajó además a Sevilla hace un par de semanas junto a un abogado para reunirse con el intermediario y algunos accionistas en una visita incluso captada con imágenes en el aeropuerto por parte de numerosos medios de comunación.