Alejandro Pozo es una de las joyas de la cantera del Sevilla. El futbolista, tras un año de cesión en el Granada, con el que logró el ascenso a Primera División incluso, regresa a la entidad nervionense con ganas de quedarse en el primer equipo y convencer a Julen Lopetegui de que tiene un puesto en la rotación. "Tener ficha sería algo grandísimo", señala el canterano sevillista.

Feliz: "Contento por volver al Sevilla. Me están saliendo las cosas. Además estoy muy contento porque el míster me está dando oportunidades, y yo intento aprovecharlas".

Vuelta al Sevilla: "Desde chiquitito soy sevillista, es el equipo con el que me he criado. Poder debutar aquí, en Primera con el Sevilla, y tener ficha con el primer equipo sería algo grandísimo. Con mucho orgullo".

La pretemporada: "Estoy disfrutando cada minuto que me da el míster. Vengo de una cesión y tengo que darlo todo para intentar quedarme".

La cesión al Granada: "Se me hizo difícil. Era la primera vez que salía. Cuando llegué allí, me trataron genial. He ganado madurez, experiencia, y he llegado aquí hecho más hombre, sabiendo mis cualidades, lo que debo aprovechar y por ello, estoy intentando darlo en el campo y las cosas están saliendo. He aprendido bastante, fue mi primer equipo profesional, y me ha venido genial".

Confianza de Lopetegui: "Lo voy a dar todo donde me ponga. Me dijo que me quería probar en el lateral derecho. Voy a dejarme todo por este escudo. Jugué el año pasado en Segunda, incluso en la cantera también lo hice. Empecé jugando de lateral derecho nada más llegar al Sevilla. Por arriba voy bien y debo mejorar defensivamente. Estoy contento".

La afición por las redes: "Me enorgullece que la gente esté conmigo. que la gente quiera que me quede es un orgullo, ojalá pueda darle más alegrías"

El equipo: "Con los que más tiempo paso con los fichajes. Soy casi nuevo. Al final con Oliver y Joan, estamos más tiempo juntos y haciendo bromas. Todos venimos a lo mismo, a competir. Tenemos un grupo bueno, todos vamos a una. Muchos son jóvenes y vienen con hambre de conseguir cosas bonitas".

El sistema: "La forma de jugar gusta mucho. Hay jugadores de mucha calidad, en el centro del campo dan mucho movimiento de balón y para los puntas y extremos nos viene genial. Hay mucho ataque, mucha posesión y estamos jugando bien. Tenemos que morder cuando no tengamos el balón".