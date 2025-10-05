Una visita de alcurnia la víspera del gran duelo con el Barcelona

La plantilla del Sevilla quedó concentrada anoche en la ciudad deportiva después de un entrenamiento vespertino que tuvo una visita inesperada. Fernando Reges estuvo saludando a los jugadores aunque en realidad apenas quedan ex compañeros de los que compartieron con él vestuario antes de que regresara a Brasil en enero de 2024.

Según se puede apreciar en las imágenes difundidas por el Sevilla -el entrenamiento era a puerta cerrada-, Fernando estuvo saludando a algunos jugadores que continúan en la plantilla de la que formó parte desde el verano de 2019, cuando lo fichó Monchi procedente del Galatasaray por 4,5 millones de euros. Y pese a que parecía que podría ser un jugador que venía de vuelta se erigió en Nervión en un mediocampista de época.

Fernando disputó 167 partidos (marcando 7 goles y dando 10 asistencias) entre agosto de 2019 y diciembre de 2023. En enero de 2024 regresó a su tierra natal para jugar en el equipo de su pueblo (Vilanova FC) antes de que lo fichajes el Internacional de Porto Alegre, donde colgó las botas el pasado verano.

En esos 167 partidos dejó su impronta de futbolista de empaque, un centrocampista con una inteligencia táctica extraordinaria y una capacidad de visión del fútbol que pocos han igualado en la historia del Sevilla. Contribuyó a las cuatro clasificaciones consecutivas para la Champions, todo un hito en la historia del club, y sobre todo a la conquista de las dos últimas Europa Leagues como titularísimo: en agosto de 2020 en Colonia tras vencer al Inter en la final (3-2) y en mayo de 2023 en Budapest a la Roma en los penaltis (1-1).

El brasileño estuvo saludando a los escasos ex compañeros que quedan en una plantilla muy renovada desde su marcha, como Gudelj o Januzaj además de algún canterano que sí conocía por entrenar con la primera plantilla desde años atrás pese a no formar parte del primer equipo. También coincidió con un miembro del cuerpo técnico de Almeyda como Erik Lamela.

Tras el entrenamiento y la visita del carismático Fernando, los 25 futbolistas citados quedaron concentrados. En la convocatoria fue novedad Kike Salas tras superar sus molestias en el recto abdominal. Almeyda tendrá que hacer dos descartes y sólo sigue de baja Nianzou, Alfon y Joan Jordán.