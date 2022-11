De la sobreexcitación a la ansiedad

No hace falta que sea un derbi sevillano. Cualquier entrenador de fútbol sabe que en un partido con una carga extra de rivalidad externa hay dos peligros en las que es muy fácil caer, la sobreexcitación y la ansiedad. Y las dos sensaciones aparecieron cosidas a los rojos sobre la hierba del Villamarín. El equipo de Sampaoli salió airoso de los golpes de la primera parte, pero no supo después gestionar colectivamente un derbi que se le puso inesperadamente de cara con tantos minutos en superioridad numérica, sobre todo ante un equipo con nueve futbolistas, ya que se trata de una situación en la que a los rivales les deber ser ya muy difícil, por no decir imposible, cerrar todos los espacios.

Pero el Sevilla, presa de la ansiedad, no tuvo la tranquilidad para hacer bascular al Betis de un lado a otro para que en un cambio rápido poder atacar el espacio. En cambio, se cerró en colgar balones en vez de explotar las triangulaciones y la aparición del hombre libre. De hecho, todas sus opciones salvo el pase atrás de Navas al final, inclusive el gol de Gudelj, llegaron en una opción que en teoría es la peor decisión ante un rival con uno menos, tirar desde lejos.

Defensa

Sampaoli planteó una estructura defensiva como la que acostumbra, con una línea de cuatro que en ataque del rival metía a Joan Jordán entre centrales y –difetencia a, por ejemplo, ante Real Madrid y City– con la primera línea de presión algo más avanzada, pero no mucho, casi sin llegar a la zona de tres cuartos. En reinicios sí fue más agresivo y por ahí encontró –como en la época de Lopetegui, porque esta una de las virtudes del equipo– recuperaciones en zonas adelantas que no aprovechó Rafa Mir. Pero ese estiramiento líneas, como bien teme Sampaoli, se le volvió en contra en salidas del Betis, que buscaba atraer para aprovechar la debilidad del pasillo central.

Ataque

Tras las innumerables pérdidas el miércoles en la fase de iniciación del juego, Sampaoli ordenó correr menos riesgos. Bono buscó saltar una línea al menos y jugar con los laterales (Montiel) y consiguió llegar con más facilidad a campo contrario e incluso tocar y tener más posesión que el Betis once contra once, aunque cuando hacía daño de verdad era con presión y robos a la salida de balón del rival.

La diferencia fue que cuando el partido se partió a favor del Sevilla con las expulsiones del Betis, y a pesar de que había minutos por delante, no hubo un buen manejo colectivo de la situación. Los ataques, casi todos llevados por Gudelj, carecieron de ideas y se limitaron a centros al área en busca de rematador (acabó sacando a En-Nesyri y Dolberg) en vez de mover con velocidad y hacer bascular al rival. Ni paredes, ni búsqueda del tercer hombre... con jugadores además que, si bien para un fútbol físico y de ida y vuelta no, sí están capacitados para ello.

Virtudes

Logró darle la vuelta a la situación y poner el partido a su favor, aunque no lograra decantarlo pese a estar en mejor posición.

Talón de Aquiles

Falta de ideas. No debió dejarse llevar por la ansiedad. Faltó autocrontrol al principio y al final.