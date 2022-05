Ni una sola distracción

Ni críticas, ni debates, ni cuentas... Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, cerró filas en torno a los objetivos del equipo, centrados en clasificarse para la Champions, y la concentración que la plantilla debe tener ante las críticas que recibe del exterior y las especulaciones sobre su futuro pese a que tiene un año más de contrato. El técnico, que confirmó que ni Suso, ni Martial ni Rekik, pese a que entrenan parcialmente con el equipo, estarán en Villarreal, y avisó del tremendo potencial del equipo que dirija Unai Emery, al que considera “de los mejores que han jugado al fútbol en la Liga de Campeones”.

“Nos enfrentamos a un brillante semifinalista de la Champions League, que tuvo sus opciones de ser finalista y lógicamente nos va a obligar a hacer todo muy, muy bien para competir con ellos. Es muy buen equipo, con un buen entrenador y uno de los equipos que mejor ha jugado al fútbol y ha competido en esta Champions y también en la Liga”, dijo el preparador de Asteasu, que asegura que el tropiezo ante el Cádiz está ya olvidado por completo. “Cada partido es diferente, las cosas no salieron como queríamos, hay que ver la dificultad máxima que hay en cada partido en la Liga española. Todos los equipos tienen objetivos muy potentes. Todos se toman como una final estos partidos y nosotros no somos una excepción. El partido anterior pasó, sacamos nuestras conclusiones y nos preparamos para el próximo. Tenemos que olvidar lo anterior y centrarnos siempre en lo siguiente, que es lo importante, y lo siguiente se llama Villarreal”, precisó el ex guardameta.

Lopetegui fue preguntado por el desplazamiento masivo de la afición a Villarreal, ya que hay previsto que se superen los 1.200 sevillistas en el estadio de La Cerámica, lo que da una muestra de que la hinchada está con el equipo. “Agradecer sus ánimos, su energía y ojalá les pudiésemos dar una alegría. Cada partido tiene ya su importancia. Va a ser un partido precioso, bonito y tenemos que prepararnos para competir ante un gran equipo”, recordó avisando que el Villarreal ha tenido 5 días para recuperarse de su partido ante el Liverpool. “No es como su partido en Vitoria, que tuvieron tres días y después tenían un partido exigente. Con 5 días es suficiente y creo que va a ser un partido muy equilibrado entre dos grandes equipos”.

El técnico quiso huir sobre el debate acerca de su continuidad. “No estoy muy pendiente de lo que se dice, tenemos un objetivo y dos semanas de competición. Hay que centrarse en nosotros mismos. No hay ni un resquicio para perder energía en otra cosa que no sea la competición. Los entrenadores estamos siempre expuestos a que haya críticas. Incluso cuando las cosas van bien. Pero mi cabeza está centrada en los objetivos que tenemos. Esa respuesta ya la he dado en otras ruedas de prensa y no ha cambiado nada desde entonces. Lo importante no es esto, sino ser capaces de enfrentar el partido del Villarreal con la mejor mentalidad posible, ilusionarnos en hacer un buen partido porque el rival te obliga a ello”.

También se refirió a la Feria, a la que ha tenido muy poco tiempo de acudir, así como los mensajes que le han dado los sevillistas con los que se cruzó. “Tuvimos la comida oficial que hace el club y pasamos un buen rato. Fue catar muy poquito tiempo lo que es la fiesta de la Feria, pero a partir de ahí los sevillistas lo que quieren es que consigamos el objetivo, que es un objetivo muy potente como es estar en la próxima Champions y vamos a pelear por ello hasta la última jornada”.