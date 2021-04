La sorpresa del Sevilla a sus diez socios más antiguos

El Sevilla, el del siglo XXI al menos, el de los títulos y el codeo continuo con los grandes de España y Europa, no se olvida de sus orígenes ni de su base social. Por ello, ha tenido el detalle de regalarles a los diez socios más antiguos el carné simbólico de la presente temporada y una camiseta conmemorativa de su lealtad llevando en el dorsal el número de abonado.

Una comisión del club llevó a los domicilios de los socios los regalos para sorpresas de estos. "Se está demostrando que el Sevilla es un club que sabe tratar y darle cariño al socio", dice Domingo Muñoz González, actual socio número 1. "Estoy orgulloso y presumo de ser el número 1 del Sevilla Fútbol Club", añade el provecto socio sevillista henchido de satisfacción.

En el vídeo que realiza el club se ve la emoción en los distintos socios, como el número 2, Julián Hernández Naranjo. O el número 6, Emilio Sáenz Cembrano, que apenas puede contener las lágrimas: "¿El Sevilla Fútbol Club se sigue acordando de mí. Muchísimas gracias de todo corazón, es un detalle de los que no se olvidan".

Aparece también Joaquín Antonio Delgado-Roig Pazos, socio número 7 e hijo de otro sevillista legendario. "Mi padre, Antonio Delgado-Roig, fue número 1 del Sevilla y arquitecto del club, el que dirigió con mi tío Alberto Balbontín las obras del nuevo estadio".

Raimundo Blanco Fernández, socio número 8 e hijo del legendario miembro de la delantera Stuka, enseña su pequeña sala de trofeos: "Aquí tengo una foto de mi padre metiéndole un gol al Real Madrid". Mientras que el número 9, Manuel Martínez Serrano, lanza un mensaje de resistencia: "Espero que no sea el último (carné) y que lo pueda seguir renovando año tras año, yo no me rindo, como el Sevilla".

Por último, Ignacio Candáu Fernández-Mensaque, luce orgulloso el dorsal con el número de su ordinal: "Con el dorsal, 10, está todo estupendo porque el Sevilla va de 10", dice, antes de una soflama que evidencia la ilusión en la que está instalado todo el sevillismo: "Viva el Sevilla y que todos estemos mucho más contentos cuando pasen estos partidos que nos quedan, que a lo mejor nos dan la sorpresa...".

Los socios que faltan de estos diez primeros y a los que no pudo darles el regalo en persona la comisión del Área Social del Sevilla también han recibido vía mensajería al regalo, dado que no son residentes en la provincia y el club no pudo saltarse las restricciones de movilidad interprovinciales.

El Sevilla comunica a través de su web que todos los abonados y socios de carné rojo que lo deseen pueden hacerse con este carné simbólico de la temporada 2020-21 en este enlace.