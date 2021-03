El surrealismo está en el reglamento

Evitar la derrota en el último minuto es algo que no debe extrañar, pero que se consiga con gol del portero ya se da menos. Y así arregló la noche el Sevilla tras un partido de dominio indudable, pero sin mordiente, sin que el portero rival se apurase nunca. Un testarazo de De Jong al palo fue lo único que inquietó a un Valladolid que terminó con todos los defensas del plantel sobre la hierba para guardar el tanto de penalti que marcó Orellana.

Un penalti más de Diego Carlos le arruina al Sevilla una fase que siempre tuvo bajo control. Una primera parte en que fue el dueño del partido, pero con el inconveniente de quedarse sin luces cuando atravesaba la frontera de tres cuartos. Con Gudelj de tercer central cuando el rival ataca, la ausencia de Fernando no se nota demasiado, aunque sí se echa en falta a Ocampos, el hombre que más verticalidad le da a las transiciones, pero llega el penalti y de lo que hablamos, nada de nada.

El Sevilla se ha diluido según galopa el crono, no le ha sacado jugo a los desnudos costados, En-Nesyri no ha recibido alimentación y cuando se emboca el descanso, el VAR aconseja penalti por empellón de Diego Carlos a Weissman, Estrada admite el consejo y Orellana concreta. No puede ser que el Sevilla pierda lo que tan bien tenía controlado, pero el ciclópeo brasileño, con su desmesura, le ha cambiado el paso a un Sevilla que se va a camerinos sin creer lo que pasa.

Tras el descanso, Lopetegui cambia las bandas mediante Ocampos y Acuña y va añadiendo pólvora a la vez que Sergio intenta acarrear agua metiendo zagueros y más zagueros. Definitivamente, el campo se ha volcado hacia Roberto, pero no se traduce en el marcador. Y cuando ya no hay tiempo para nada, un saque de esquina, mil rebotes y Bono, que andaba por allí, emula lo de Palop en Donetsk y el Sevilla rescata uno de los puntos en juego. Fútbol es fútbol, claro que sí.