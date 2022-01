El técnico del United asegura que Martial "no quiso estar con el equipo"

Mientras el foco futbolístico en Sevilla sigue centrado en la reanudación del derbi, en Inglaterra el delantero francés Anthony Martial y el Manchester United parecen haber declarado la guerra entre ambos, una situación a la que en teoría está atento el Sevilla, que hizo una oferta al club inglés para la cesión del jugador.

Tras el empate a dos ante el Aston Villa, a Ralf Rangnick, técnico de los red devils, le preguntaron por la nueva ausencia de Martial en la convocatoria y la respuesta desató otra gran polémica. "Él no quería estar en el equipo. Debería estar en el equipo, pero no quiso y por eso no viajó con nosotros", dijo el técnico.

La respuesta de Martial no se hizo esperar y llegó en su perfil en las redes sociales. "Nunca me negué a jugar en el Manchester United. Estoy aquí desde hace siete años y nunca le falté al respeto y nunca le faltaré al respeto ni al club ni a los aficionados", escribió.