Los trapos sucios se lavan en la intimidad

DOS futbolistas en la diana tras el sofocón de la tanda de penaltis que esta vez no sonrió. Soy un admirador de la franqueza de Mendilíbar, pues su lenguaje se identifica con su filosofía futbolística. Directo como él solo es un soplo de aire fresco en este planeta del fútbol en el que muchos fueron los que se enriquecieron mediante un lenguaje alambicado. Pero en esta ocasión no me ha gustado la denuncia a Suso.

Así como se ha sido injusto con En-Nesyri desde el periodismo recalcando el par de ocasiones que le frustró Ederson, desvelar como ha desvelado Mendilíbar que Suso no quiso lanzar desde los once metros no es justo. Siempre se ha dicho que el penalti ha de lanzarlo el que se sienta con más confianza. En el fútbol profesional, un penalti lo sabe lanzar todo el que calza botas de tacos, pero lo principal es que el encargado se sienta plenamente convencido de que acertará.

Han sido muchas las ocasiones en que un futbolista ha renunciado a patear porque la cabeza se lo aconsejaba, lo tira otro y no pasa nada. Paradigma de casos como éste fue cómo Bebeto se negó en aquel partido final de Liga y cómo el marrón le cayó al pobre Djukic. Más cerca en el tiempo y en la distancia es cómo Nono hubo de lanzar sobre Beto porque Jorge Molina no se sentía con la confianza indispensable y recuerden lo que pasó, pero no hubo pira pública.

Suso hizo lo que tenía que hacer y hubiera sido una deslealtad aceptar el compromiso en un estado anímico inadecuado. Han puesto al gaditano en el centro de la diana, eso no es justo y lo peor es que lo ha hecho el menos indicado, ese jefe que ha de librar a diario una batalla entre egos para que el negocio funcione. De agradecer el lenguaje directo del vasco, pero en esta ocasión se trata de un error hijo de esa indiscreción que a veces se mete de rondón en el lenguaje directo.