Un triunfo que deja varios mensajes

Julen Lopetegui salvó el pasado sábado una situación límite dando además un paso adelante con el que dejaba varios mensajes en el ambiente. Para muchos, el técnico vasco estaba sentenciado. Se hablaba sotto voce de que incluso con un triunfo ante el Espanyol, depende de cómo se diera, podía ser destituido. Y el guipuzcoano pudo incluso haber salido del RCDE Stadium más reforzado de lo que lo hizo, puesto que el 0-3 podía haber dado pie a una segunda parte más plácida, pero un cúmulo de circunstancias, como otras tantas veces, hicieron que el Sevilla tuviera que sufrir para sumar sus tres primeros puntos.

Primero, otro penaltito metió al rival en el partido en un momento psicológico clave, justo antes del descanso. Después, empezaron los problemas físicos, que precipitaron los cambios, y el fondo, como en otros partidos, empezó a pasar factura en la segunda mitad.

Así y todo, Lopetegui salvó el match ball dejando varios mensajes interesantes –algunos de ellos muy contundentes– por el camino. Al igual que otros también han lanzado su particular mensaje en esta primera gran crisis de la temporada.

Los jugadores, con el técnico

La primera conclusión que puede sacarse después de ver las reacciones de la plantilla tras el primer triunfo de la temporada es que el equipo está con el entrenador. Bastaba ver las miradas y las felicitaciones una vez que Cuadra Fernández pitaba el final.

Por las declaraciones de los protagonistas, como las del propio José Ángel Carmona, “feliz por devolver con dos goles la confianza que me ha dado el míster”. En situaciones así, los que se ven las caras todos los días hacen piña y ya los capitanes Jesús Navas y Rakitic se lo dejaron muy claro a los que le pidieron opinión desde el club en la reunión a la que fueron citados: El equipo está a muerte con el entrenador.

De repente, la cantera

La alineación sonó a revolución y así fue. En un club que tiene por norma (más que discutible) inscribir todas las temporadas a tres futbolistas menos en las competiciones europeas por no tener canteranos en su primera plantilla, Lopetegui apostó por los jóvenes en el momento más delicado. La titularidad de José Ángel Carmona ya era algo que se le pedía ante las deficiencias de la planificación en lo que se refiere a los centrales, pero lo que no era tan esperado fue el debut de Kike Salas para que Nianzou, la gran apuesta de Monchi para suceder a Koundé, se quedara en el banquillo.

Lopetegui, pese a la fama que pueda tener en este aspecto, es un técnico que les ha dado sitio a los jóvenes, siempre teniendo en cuenta lo difícil que es para éstos asentarse. Pero jugadores como Iván Romero, Luismi Cruz, Juanlu o Pedro Ortiz, aparte del meta Alfonso Pastor, han debutado con el vasco, varios de ellos con titularidades en duelos importantes.

Dardo en el lateral derecho

Seguramente no va a tener más recorrido que lo que ha sido, una situación puntual, ya que Lopetegui es un entrenador que cuida bien los roles y los estatus en un vestuario, pero el mensaje que mandó a dos laterales derechos como Jesús Navas y Montiel dejando a ambos en el banquillo para colocar a un central de la cantera que además debutaba como titular en la Liga en ese puesto no podía dejarse pasar por alto. El vasco ha visto que ni el palaciego ni el argentino han iniciado la temporada como el equipo requiere y la jugada no le pudo salir mejor. José Angel Carmona se convirtió en el hombre del partido, con una asistencia y dos goles, dejando además muestras de unos valores de entrega y sufrimiento que hacía tiempo que no se veían en el equipo.

Sin duda, buscó más músculo ahí y habrá que ver ahora la reacción de los dos profesionales específicos en ese puesto, Jesús Navas, que cumplirá 37 años en noviembre, y un Montiel que lleva un año en el club y no ha demostrado estar preparado para sucederlo.

Isco, único fichaje en el once

Ya ha lanzado varios avisos el de Asteasu acerca de que los refuerzos del verano van a tardar a empezar a sumar por diversas circunstancias, por lo que la afición debe tener paciencia. Entre lesiones en algunos casos (Marcao), futbolistas faltos de forma por no entrenar en pretemporada (Isco y Januzaj), o por juventud y adaptación (Nianzou), la plantilla iba a tardar un tiempo en coger “velocidad de crucero”. Dolberg, que se operó en junio, es otro que ha llegado tras una lesión en el hombro y fue la semana pasada cuando empezó a entrenar con normalidad y sin rehuir el contacto.

Puede decirse que Alex Telles fue el único que llegó para jugar. El caso es que llamó la atención que Isco, justo la petición del entrenador, fuera el único fichaje titular en Cornellà, donde además se erigió en un jugador clave como faro en el centro del campo por su capacidad cuando el equipo más sufrió para defender el 2-3 con uno menos y hasta con dos cuando Fernando estaba siendo atendido.

Que nadie lo interprete como un pulso a Monchi. Simplemente como que el técnico entendió que, a día de hoy, algunos no están al nivel físico y futbolístico adecuado.