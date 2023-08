¿Por qué no va poder el Sevilla con el City?

DÍA después del día más grande del verano, el de la Virgen y ahí que el Sevilla se ha cruzado Europa con el objetivo de incrementar ese tesoro que alberga su sala de conquistas. Final de la Supercopa de Europa, séptima que libra este Sevilla tan acostumbrado a doblegar voluntades desde Ayamonte a Estambul; o sea, por todo ese Viejo Continente que asiste sorprendido a cómo el Sevilla se las avía para tanta presencia continental.

De las seis finales anteriores, sólo se hizo con la primera en aquella noche monegasca del verano de 2006 en que laminó al Barça de Ronaldinho. De aquella noche nos quedan muchos recuerdos, pero lo que se ha quedado en la retina del buen aficionado es el partidazo de Antonio Puerta más los goles de Renato, Kanouté y Maresca. Aquella gesta encuentra hoy en El Pireo la posibilidad de revalidarla y ¿por qué no va a poder ganarle el Sevilla al City de Pep?

El City de Pep al otro lado de la cancha para un duelo de campeones aunque no parezca que ninguno llegue en el momento más adecuado. El equipo citizen cayó ante el Arsenal en la final de la Community Shield y aunque fuese en la tanda de penaltis, lo cierto es que la tropa de Arteta pudo con la de su antiguo patrón. Además, es un hándicap indiscutible para el campeón de Premier y de Champions las dolorosas ausencias de Rubén Dias, Bernardo Silva y Kevin de Bruyne.

Claro que si en algo flaquea el City no es en la calidad de los recambios y también tiene dificultades el Sevilla, sobre todo por la baja de última hora de Fernando, que no podrá enfrentarse al equipo que defendió entre 2014 y 2017. Se trata de un duelo en la cumbre que llega en un momento inadecuado, con las maquinarias a medio engrasar. Duelo que llega con un habitual como el Sevilla entre un club estado poderoso, pero ¿por qué no va a poder el Sevilla con el Manchester City?