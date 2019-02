La 'vendetta, cosa de Immobile y Correa

Los condicionantes del partido de ida hacen pensar que la Lazio saldrá en Nervión a tumba abierta, pero Simone Inzaghi no es ningún insensato. Como buen italiano, traerá escondida alguna treta con la que sorprender al Sevilla. Una va a pasar por pinchar a dos futbolistas que van a salir extramotivados por su pasado sevillista. Joaquín Correa ya fue el mejor hombre de los celestes en la ida y el único que inquietó con sus conducciones a la defensa sevillista. El argentino aún tiene en la cabeza que la confianza en él en el Sánchez-Pizjuán no fue ni mucho menos plena pese a que es verdad que no puede decirse que le faltaran oportunidades.

Por otro lado, lo de Ciro Immobile, un purasangre en el área, fue más cosa de Emery su ostracismo en Sevilla, pero por una cosa o por otra la apuesta de Monchi tuvo que buscar acomodo en la liga italiana, en la que ha vuelto a demostrar que los goles se le caen de los bolsillos. Recuperado de una lesión, tendrá hoy la meta de Vaclik grabada en el entrecejo desde el minuto uno.

Ambos serán el contrapunto a la ausencia de Luis Alberto, que se resintió de una lesión en el partido de ida y vivirá el partido en la grada. Ellos dos y la estrella de la Lazio, Milinkovic-Savic, el talentoso jugador serbio en el que los italianos tienen depositadas todas las esperanzas.

Los de Inzaghi quebraron su racha de victorias en la Serie A en su visita al Genoa (2-1), que se enlaza con la del pasado jueves ante el Sevilla, por lo que quieren darse una alegría justo antes de afrontar las semifinales de la Copa de Italia.

La Lazio es un conjunto alegre en lo futbolístico que se ordena bajo un esquema táctico muy similar al del Sevilla que es verdad que puede echar en falta, aparte de Luis Alberto en el último pase, a jugadores fuertes en el centro como Parolo y en la defensa como Bastos y Luiz Felipe.