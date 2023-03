Otra vez la vida sin Fernando

La peor baja en el peor momento. Fernando, el jugador que logra equilibrarlo todo cuando lo alinean en su puesto, el que cuando la temporada pasada dejó de jugar por su problema en el tobillo el Sevilla estaba segundo en la Liga, cuya última ausencia prolongada se llevó por delante a Lopetegui y que estaba logrando dar cierta coherencia al proyecto de Sampaoli en el último mes, fue sancionado con cuatro partidos, por lo que deja otra vez al equipo huérfano en el centro del campo y también en la defensa, el puesto que le estaba asignando últimamente el entrenador argentino.

Ésa fue la sanción impuesta por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por sus insultos al árbitro Pulido Santana y el resto de sus ayudantes durante el partido del pasado domingo entre el club sevillista y el Osasuna.

Fernando fue expulsado cuando ya se encontraba en el banquillo tras ser sustituido en los últimos minutos del choque y en el acta arbitral quedaron registrados duros insultos (“hijo de puta”, según el árbitro canario) y además de forma reiterada contra los jueces.

En su resolución, Competición señala que decide “imponerle una sanción de suspensión de cuatro partidos, mínima de las previstas en el artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF”. El castigo, según ese artículo, tiene un mínimo de 4 partidos y un máximo de 12, por lo que la sanción no ha sido tan grave, aunque en el club tenían claro que no iba a bajar de cuatro encuentros y, por tanto, no presentarán recurso, también por la imposibilidad material de desvirtuar el acta.

Fernando se perderá un mes largo de competición, en concreto los encuentros ligueros ante Atlético, Almería, Getafe y Cádiz, reapareciendo el Domingo de Resurrección, 9 de abril, en el Sevilla-Celta. Por el lado bueno, el brasileño estará fresco para los dos partidos que el equipo de Sampaoli debe jugar en la Europa League ante el Fenerbahçe, los jueves 9 y 16.