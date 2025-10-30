El Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos tras su victoria en Copa del Rey. Los hispalenses han celebrado las vueltas de Tanguy Nianzou, César Azpilicueta y Batista Mendy, aunque en la entidad hispalense piden calma sobre un posible regreso de cara al partido en el Metropolitano. Alexis Sánchez y Lucien Agoumé han sido las ausencias en la penúltima sesión antes de medirse al Atlético de Madrid.