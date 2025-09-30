El Sevilla Fútbol Club sacó de Vallecas una victoria fundamental para mantenerse en la zona cómoda de la tabla tras siete jornadas ligueras. Un gol de Akor Adams en los últimos compases del encuentro fue suficiente para que los de Matías Almeyda se llevasen los tres puntos ante un correoso Rayo. La charla de Alexis Sánchez a sus compañeros en el descanso, que puede verse en el vídeo al inicio de la noticia, da algunas de las claves del buen funcionamiento de los hispalenses en la segunda mitad.