A la puertas del encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, Kike Salas ha estado presente en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. El zaguero de Morón de la Frontera sufre una "lesión moderada a nivel del gemelo interno de su pierna derecha" según anunció la entidad nervionense, unas molestias que lo tendrá fuera de los terrenos entre dos y tres semanas. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico aseguran que el central podría forzar para jugar la próxima semana ante el Valencia.