El último entrenamiento de la semana en el Sevilla Fútbol Club ha discurrido con la tranquilidad propia de una semana en la que Matías Almeyda podrá contar con 24 de sus 25 futbolistas, siendo Joan Jordán el único lesionado que resta en la enfermería hispalense. A poco más de 24 horas para enfrentarse al Alavés en Vitoria, los nervionenses saben de la importancia de ganar en Mendizorroza a un rival que no conoce la derrota como local este curso.