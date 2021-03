De la virtud oculta de Bono a la reincidencia de Diego Carlos

En teoría, un empate en Valladolid suponía para el Sevilla un puntito. Pero las circunstancias hicieron que fuera un puntazo. Porque llegó en la última acción del partido, porque hace que a falta de la visita del Barcelona a Anoeta sean ya 10 los puntos de los sevillistas sobre el quinto y, sobre todo, porque el autor del salvador gol fue Bono. El portero Bono. El marroquí se empeña en emular al gran Palop en todas sus virtudes. También en su insospechada vis goleadora.

Bono

No se conforma con dar puntos evitando goles, los marca. Por si al temporadón que se está marcando Bono le faltara algo, el guardameta canadiense y nacionalizado marroquí abrió el repertorio y se convirtió en el segundo portero que marca un gol en esta Liga. Curiosamente, ironías del destino, el primero que lo hizo es el portero que la próxima temporada le va a disputar la titularidad, Dmitrovic. Su golpeo fuerte y seco era el único posible en esas circunstancias, con el área más animada de gente que una parada de metro en Tokio y poco tiempo para pensar. Tener a un portero con buen golpeo del balón es un seguro atrás, pero también arriba...

Diego Carlos

Para no perder la costumbre, se precipitó en el área y el VAR lo castigó. El central brasileño va a seguir poniendo en el lado positivo de la balanza muchas más acciones que en el negativo, pero su propensión a no medir dentro del área volvió a jugarle una mala pasada ante el tosco y astuto Weissman, al que golpeó cuando éste le había ganado la posición. El Valladolid, que no llegaba, vio el cielo abierto. Rekik, por si había duda, también tocó al delantero.

Papu Gómez

Suma, pero aún sigue lastrado por su físico. El argentino empezó otra vez partiendo desde la izquierda, pero su personalidad lo lleva a meterse en zonas interiores para tocar más la pelota. Cuando el Sevilla fue acumulando piezas arriba, tuvo criterio para abrir a un lado y otro, aunque su estado físico aún no es el idóneo y la intensidad del Valladolid lo frenó cuando trató de buscar el área en conducciones.

De Jong

Debió iniciar la reacción con ese cabezazo. Otra vez un gol cantado que se le escapa al delantero holandés. Cierto es que atacó la pelota un tanto forzado y que apenas la pudo dirigir, pero era tan clara la ocasión, tan cerca estaba del poste derecho de Roberto, que ese balón debió entrar en la jaula. Corría el minuto 77 y, visto el decorado, hubiera abierto una puerta al Sevilla para ganar.