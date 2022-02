Amputan las piernas de un joven tras ingerir comida en mal estado

Ya lo dicen los expertos en nutrición. Hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Miles de personas comen a deshoras, fast food o sobras de días anteriores, ante la necesidad de ganar tiempo y ahorrar dinero. Aunque a veces se puede pagar por ello un precio muy caro. Es lo que le ha pasado a un joven americano que ha visto cómo pierde sus dos piernas tras comer un plato de fideos y pollo que su amigo había encargado para cenar la noche previa. Tan absurdo como real.

La ingesta de este alimento en mal estado le provocó un shock séptico y un fallo multiórganico, tal y como han explicado en The New England Journal of Medicine y lo que para su compañero únicamente supuso un proceso digestivo complicado, con vómitos, a él estuvo a punto de ocasionarle le muerte.

Un plato de fideos y pollo, el detonante de la sepsis

El joven comenzó con vómitos, escalofríos, debilidad generalizada, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa, e ingresó en la UCI del Hospital General de Massachusetts casi un día después de haber ingerido, según describe el mismo diario.

Los médicos descubrieron que, aunque la víctima había recibido su primera vacuna contra el meningococo en Primaria, nunca recibió la vacuna de refuerzo, algo que es recomendable.

En el vídeo de YouTube del usario 'Chubbyemu' un doctor explica cómo ya en el hospital confirmaron que estaba sufriendo una infección bacteriana agresiva causada por Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, que hizo que sus riñones fallaran y su sangre comenzara a coagularse. Fiebre alta, un pulso de 166 latidos por minuto...su vida corría peligro y tuvo que ser sedado.

"Cuando las bacterias están presentes en la sangre, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se dilatan, lo que reduce la presión arterial y evita que el oxígeno ingrese a los órganos. Se forman pequeños coágulos en todas partes, ya que se alojan en pequeños vasos sanguíneos que bloquean el flujo sanguíneo. A medida que sus manos y pies se enfrían, se quedan sin oxígeno", explica el doctor en el vídeo.

Sufrió una infección bacteriana

El resultado fue que, aunque la condición del paciente se estabilizó, el tejido de sus dedos desarrolló gangrena, al igual que sus piernas hasta los pies, obligando a una amputación de parte de los 10 dedos, así como ambas piernas por debajo de las rodillas. El joven recobró la conciencia unos 26 días después y su condición mejoró, aunque su vida cambió para siempre.

La sepsis es la principal causa de muerte por infección en todo el mundo, más que el cáncer de intestino, mama y próstata juntos

La sepsis es una reacción potencialmente mortal a una infección, causada cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a una infección y comienza a dañar los tejidos y órganos del cuerpo. Es la principal causa de muerte por infección en todo el mundo, más que el cáncer de intestino, mama y próstata juntos.