Antonio Resines confirma que padece covid persistente

Los últimos meses han sido especialmente duros para el conocido actor español Antonio Resines, el cual ha desvelado que tras su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, debido a su contagio por coronavirus, ahora padece de COVID persistente aunque se encuentra en "un estado magnífico y en plena forma".

Así lo ha desvelado el intérprete durante su paso por el programa El Hormiguero, el popular formato presentado por Pablo Motos: "Tengo lo que se llama COVID persistente. Lo tiene todo el mundo que ha pasado el COVID, fundamentalmente los que han pasado por la UCI. No he perdido el sentido del gusto y del olfato, pero me duelen las articulaciones"

Duros momentos para el actor

"Antes de nada quiero decirte que te quiero mucho y lo hemos pasado bastante mal", comenzaba Pablo Motos su entrevista con Antonio Resines. El actor llegaba a El Hormiguero para presentar su nueva serie de Movistar, Sentimos las molestias, pero ha querido contar en directo cómo empezó su andanza con el coronavirus: "Me cogí la variante Delta porque no me había puesto todavía la tercera vacuna. Estuve tres o cuatro días en casa. Me empecé a poner bastante malo. Me puse el aparatito que mide la saturación de oxígeno en sangre. Desde el principio lo tenía muy bajo. Hay un momento ya que me pongo malo. Mi señora me dice que dice que me vio directamente gris. Entonces llamamos al SAMUR, me metieron corticoides a lo bestia. Me recuperé un poco y de ahí directamente me llevaron a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral, que suena horroroso y consiste básicamente en que no puedes respirar".

Tras esto, el intérprete tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad del contagio: "El oxígeno de la bombona no me daba para respirar. Me pasaron a la UCI. Te ponen un bicho tremendo, que es como bicho de Alien en la cara y tampoco funcionaba. Y a los cuatro o cinco días me entubaron. Pero yo no me enteré de nada. Hay una parte de seis días que no recuerdo nada". También tuvo un reconocimiento para los profesionales de la Sanidad Pública pidiendo al Gobierno que los cuiden: "La sanidad pública ni está bien pagada ni bien agradecida".

El actor ha confesado que "tuve delirios con Hitler, Mussolini y Franco. Les llamaba Adolfo, Benito y Paco. En en mis delirios apareció José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Él no lo sabe. Curiosamente, al poco de recuperarme, me llamó para que diera el pregón de las fiestas de San Isidro (...) En la UCI le llegué a pedir a los médicos que me pegaran un tiro. No podía más. Eso fue en un momento que sabía que eran médicos, porque en los delirios pensaba que eran de la cúpula militar de ETA".