Arranca la operación salida para los viajes de Fin de Año de la DGT

Desde las 15:00 horas del viernes 27 de diciembre a las 23:59 del miércoles 1 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la segunda fase del dispositivo especial de Navidad para regular, vigilar y dar seguridad a los 6.270.000 desplazamientos previstos estos días por carretera.

Para evitar accidentes, la DGT intensifica los controles preventivos de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera. Además se utilizarán las cámaras en carretera para vigilar el uso del cinturón y el móvil al volante.

Está prevista la circulación de vehículos camuflados por las carreteras que vigilarán el cumplimiento de las normas de tráfico, con especial incidencia en evitar el uso del móvil al volante. El cumplimiento de los límites de velocidad, se vigilará cuyo control se realizará a través de radares fijos y radares móviles que van en vehículos de la Agrupación de Tráfico. Desde el aire, la vigilancia se realizará con los helicópteros y drones de los que dispone la DGT.

Hoy comienza la 2ª fase del #Operativo #NavidadDGT2019 que se desarrollará hasta el 1 de enero de 2020. Si viajas estos días, planifica tu viaje e infórmate 👉 https://t.co/xPDxCwwgED @InformacionDGT ☎️ 011 #QueremosQueVuelvas💟 pic.twitter.com/fNxbmaXR28 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 27, 2019

Recomendaciones para los conductores

La DGT establece una serie de recomendaciones entre las que destacan planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Invadir esta distancia de seguridad es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

Al volante cero alcohol y nada de móvil. Si bebe no conduzca y si alguien del grupo con el que está ha bebido es su responsabilidad no dejarle conducir. Apague el móvil si va a conducir o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además si se va como pasajero no dejar que el conductor manipule el móvil.

Llevar encendida durante todo el día las luces de cruce, en caso de que el vehículo no disponga de luces de conducción diurna. Es muy importante ser visto en la carretera y la propia Guardia Civil insiste en ello:

En invierno durante el día es recomendable utilizar las luces de circulación diurna y si el vehículo no dispone usar en su lugar las luces de cruce. 🚘 Hazlo para garantizar la #SeguridadVial 👇 en #Navidades2019 pic.twitter.com/oWV0x8di2u — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 27, 2019

Llevar bien puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil, tanto en trayectos largos como en los cortos es igual de importante que parar cada dos horas en los trayectos largos para descansar. La fatiga en la conducción es una mala aliada.

Atención especial a motoristas, ciclistas y peatones…son usuarios vulnerables, el espacio es finito y todos tienen derecho a desplazarse.

Asimismo conviene recordar que la DGT pone al servicio de los conductores sus canales de comunicación para conocer en todo momento las posibles incidencias en carretera: en Twitter @DGTes, en la web y en los boletines informativos en radio, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de la incidencias que puedan existir.