El 'sí' de Arrimadas agita las alianzas

El sí de Inés Arrimadas no es ningún libro de Leandro Fernández de Moratín, pero ha agitado el avispero de las alianzas, al menos se ha convertido en la comidilla política horas después de que saliera adelante la prórroga hasta el 24 de mayo del estado de alarma con el beneplácito de Ciudadanos (Cs), una decisión que no respaldó el anterior presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

Oriol Junqueras, líder encarcelado de ERC, no se anduvo con zarandajas al advertir en RNE al PSOE de que, después de lo ocurrido con la prórroga del estado de alarma, debe decidir "si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura". "Hemos avisado muchas veces los últimos días" al Gobierno, explicó Junqueras, en el sentido de que "no está haciendo bien las cosas y de que la recentralización ha sido un error, pero de nuevo nada ha cambiado ni se ha movido" y actúa "como si tuviese una mayoría absolutísima, sin informar ni consensuar nada". Más o menos vino a decir lo mismo que el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en la víspera en el Congreso.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ve con "preocupación" la relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, ya que teme que una eventual alianza entre ellos pueda derivar en una "regresión de derechos" para Cataluña.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tranquilizó a ERC al afirmar, en su primera entrevista tras recuperarse del coronavirus, que el Ejecutivo no ha cambiado de alianzas tras negociar con Cs su voto afirmativo. "No, no lo hay. Nosotros somos un Gobierno progresista", respondió en TVE a la pregunta de si se ha producido un cambio en los pactos del Ejecutivo de coalición. Y reafirmó el compromiso del Ejecutivo "a seguir dialogando" con el independentismo "para que Cataluña tenga un futuro" en el "encaje constitucional" de España.

Pablo Casado, muy criticado por su posición abstencionista en el Pleno sobre la prórroga, afirmó en la Cope que Sánchez, "cada vez está más solo", sin contar siquiera con los apoyos de sus socios de investidura, y no cree que CS le vaya a dar oxígeno y romper los acuerdos alcanzados con el PP en gobiernos autonómicos, como Madrid, Andalucía o Castilla-León, tras apoyar la prórroga del estado de alarma. "La colaboración (del PP) con Cs es buena", constató. Quien sí cargó contra Arrimadas fue FAES, la fundación que preside José María Aznar, al indicar que "su apoyo a la prórroga suena a expiación autoimpuesta o a una tardía búsqueda del tiempo perdido".

Desde el PNV, su presidente, Andoni Ortuzar, recalcó que el estado de alarma "está agotado" y ahora el Gobierno debe buscar instrumentos legales que "tengan un mayor consenso" y que "no levanten ampollas ni escandaleras políticas".