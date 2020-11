Sanidad aprovecha el caso de la enfermera Elena Cañizares para explicar qué hacer en caso de ser positivo en Covid-19

El Ministerio de Sanidad ha aprovechado la viralización del caso de la enfermera Elena Cañizares y el acoso de sus compañeras de piso para que se marchase para explicar cuál es el protocolo a seguir en caso de ser positivo por coronavirus, dándole la razón a la joven enferma.

🟥#QuédateEnCasa si:🔹Tienes síntomas de #COVID19 🔹 Has sido diagnosticado como positivo https://t.co/QVPYAIngoa 🔹 Has tenido un contacto estrecho con una persona diagnosticada de COVID-19 https://t.co/IY0Uole1Ql pic.twitter.com/gC0ms9t3f0 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) November 23, 2020

Sanidad ha compartido en sus perfiles en redes sociales un mensaje en el que está el protocolo correcto a seguir en caso de que te diagnostiquen ser positivo por coronavirus y que comienza por quedarse en casa y evitar salir de la habitación, manteniéndola ventilada y con la puerta cerrada.

Igualmente se debe evitar distancias menores de 2 metros de los convivientes y siempre que sea posible utilizar un baño propio o si se comparte, desinfectarse antes de que lo usen otros.

El Ministerio de Sanidad le da así la razón a la joven estudiante en su agria e insolidaria polémica con sus compañeras de piso: su obligación es quedarse confinada en él.

Empujada a abandonar su piso compartido por ser positivo

Elena Cañizares, una estudiante con coronavirus, se ha hecho viral en las redes sociales al compartir la conversación con unas compañeras de piso que, con muy poco tacto y moralidad, le piden que abandone su casa durante la cuarentena y lo que dure su afección por el virus.

Desde el día de ayer, Twitter arde con el hilo subido por la joven que está estudiando enfermería y que como muchos estudiantes vive lejos de su casa. Elena ha contraído el covid-19 y debe, como indican las medidas sanitarias y la propia conciencia, permanecer en casa hasta que el resultado del test de sea negativo. La universitaria comparte piso con tres compañeras; Rocío, Ángela y Lucía, que se han convertido en el centro de todas las críticas de los más de 21.000 seguidores con los que cuenta ya Elena.

Compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas). Esta es la conversación: pic.twitter.com/xOt86lFiLD — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Las inquilinas, al enterarse del positivo de su compañera y "amiga", pusieron el grito en el cielo y en vez de mostrar un poco de solidaridad con una persona afectada por un virus que ha matado a miles de personas, le piden que abandone el piso que comparten. "Egoísta", "no puedes comportarte así", "tienes coche, coges tus cosas y te vas a tu casa" o la pregunta que más odio ha creado; "¿prefieres que lo cojamos nosotras a tus padres?". Elena, durante la conversación, intenta mantener la postura y da claros ejemplos de lo que se puede hacer en estos casos; "me pongo doble mascarillas", "no salgo de mi habitación", "hay dos baños y puedo usar yo uno" o "podéis calentarme un tupper y me lo acercáis a la puerta". Todas sus ideas y suplicas que atendería cualquier amistad de verdad, fueron defenestradas por las compañeras que insistían una y otra vez en que abandonara la casa.

Toma, @elenacanizares_, envíalo en la próxima nota de audio a Compañera pic.twitter.com/nS9g9S6VYD — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 23, 2020

Entre los miles y miles de comentarios de estupor de los usuarios, personajes famosos como el influencia Ibai Llanos, el cantante Luis Cepeda o programas de éxito como La Resistencia de David Broncano, han querido mostrar su apoyo a una joven que ha sido incluso amenazada con ser denunciada por querer compartirlo en las redes sociales.

Estamos seguros de que Elena pronto se recuperará del Covid-19 y creará un buen tejido de anticuerpos para enfrentarse a la vida y a personas como sus "idílicas" compañeras.