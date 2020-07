Batalla a los rebrotes: ¿Habría que prohibir fumar en espacios públicos?

Siempre está el tabaco. Ni siquiera el estado de alarma pudo con él. El tabaco fue motivo de crítica e incluso cachondeo durante un confinamiento en el que solo funcionaban los establecimientos de primera necesidad, y ahí estaban los estancos.

A lo largo de estos meses de pandemia se han sucedido las opiniones y estudios, a veces contradictorios, sobre vías de contagio, formas de evitarlo y de protegerse, incluido el tabaco. Pese a que en las primeras semanas se habló de una menor incidencia de la Covid-19 en fumadores, lo cierto es que todo eso quedó descartado. Los neumólogos y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado de que los fumadores que contraen el virus tienen más posibilidades de padecer la enfermedad de forma más grave. Incluso aumentan sus opciones de no superarla.

El tabaco puede ser además una vía de contagio. El Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) cree que el consumo de tabaco en espacios exteriores pone en riesgo tanto a fumadores como a no fumadores de infectarse de la Covid-19 ya que, aseguran, los fumadores que estén infectados (sean o no asintomáticos) pueden emitir, a través del humo que exhalan, microgotas de agua con el virus, poniendo por tanto riesgo al resto de población.

La SEE ha propuesto ampliar los espacios libres de humo y que se incluyan espacios como vehículos privados, las paradas de transporte público, los campus universitarios, instalaciones deportivas y espectáculos al aire libre y los espacios exteriores frecuentados por menores. Playas, parques y terrazas entrarían en esta recomendación de los epidemiólogos, que piden prestar especial atención a la presencia de niños, no en vano se estima que la exposición al humo del tabaco causa más de 100.000 casos de enfermedades respiratorias en menores de 14 años.

A juicio de la SEE hay espacios semicerrados en los que se permite fumar pese a estar prohibido por ley. En concreto, aseguran que el 80% de las terrazas de la hostelería la incumplen al disponer de dos o más cerramientos.

Precisamente, el Gobierno trabaja en una nueva ley antitabaco que, además de la subida de impuestos y la equiparación del vapeo con el cigarrillo, contempla la prohibición de fumar en los coches y ampliar los espacios sin humos.