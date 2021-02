Bill Gates sabe la fecha en la que volveremos a viajar

Bill Gates ha vuelto a dar una nueva predicción sobre la pandemia del coronavirus. El empresario y cofundador de Microsoft se ha convertido en el gurú de los vaticinios y las predicciones sobre la covid-19 con aciertos asombrosos como la evolución del coronavirus, cuando llegarían las primeras vacunas, cuál sería la primera... Recientemente ha hecho su predicción sobre cuándo saldrá España de la pandemia, a la par que ha presentado su nuevo libro en el que habla del cambio climático y sus nocivos efectos "incluso peores que los de la pandemia", alerta.

En esta ocasión ha vuelto a hacer una apreciación sobre el coronavirus en una entrevista al medio Newsweek.

Bill Gates afirma que él ya está inmunizado tras haber recibido las dos dosis de la vacuna en su país:"Recibí mi segunda inyección hace una semana. Es la única vez que he estado agradecido de ser una persona tan mayor: 65 años. Quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, aún puedes transmitir. No es tan probable, pero, a diferencia de las enfermedades graves, eso se vuelve extremadamente raro, todavía existe la posibilidad de transmisión. No voy a dejar de usar mascarillas y tendré cuidado especialmente con las personas que no han sido vacunadas. Estoy mucho con mi familia que lo suficientemente jóvenes como para que aún no estén vacunados".

Quizás el punto más interesante de la entrevista es la fecha en la que los viajes globales se reanudarán con normalidad. En este sentido explica que será necesario mínimo un año, esto es 2022.

Gates explica que es muy importante para ello la vacuna no solo a los países ricos, "sino a todos los países, y ese es un papel enorme en el que han estado involucradas las inversiones y los esfuerzos de la Fundación Gates. Hemos iniciado fábricas en India que tienen un volumen muy alto".

El filántropo hombre de Windows pide precaución para viajar "en los viajes globales, tendrá que tener cuidado hasta algún momento en 2022 debido a la inequidad de que las vacunas no se están difundiendo. En Estados Unidos, la situación del suministro está mejorando".

También sobre la pandemia ha criticado a la administración Trump por su papel jugado durante la pandemia:"Creo que la calidad del liderazgo que tiene durante una crisis es importante. Si un líder está dispuesto a compartir las malas noticias, si el líder realmente está sacando los datos, alentando a que se realicen más pruebas, sin tener un sistema de pruebas en el que No recibo los resultados en 24 horas. Quiero decir, la cantidad de errores fue increíble. Tuvimos suerte de que esto no fuera más fatal de lo que terminó siendo. Pero todavía es, ya sabes, medio millón de estadounidenses. Eso es un peaje increíble y, por supuesto, el peaje global es mucho mayor ".