Celebra el Día de Star Wars con estos nuevos productos.

¡Los fans de Star Wars están de enhorabuena! Como cada 4 de mayo desde hace 40 años se celebra el Día Mundial de Star Wars y este año va a ser aún más especial ya que, gracias a Disney+, podremos disfrutar en casa del estreno de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker’, el episodio final de 'The Clones Wars' y el primer episodio de sus docuseries de ocho capítulos sobre el making of de 'The Mandalorian'.

Además, con motivo del 40 aniversario de El imperio contraataca, se han puesto a la venta nuevos productos de la saga intergaláctica más famosa de todos los tiempos. Objetos imprescindibles para celebrar este día como un auténtico Jedi.

Estos son los productos que Disney Store junto a productores como Lego, Hasbro o Funko!, ha puesto a la venta para celebrar esta efeméride. ¡Que la fuerza te acompañe!

LEGO® Star Wars Casco de Soldado de Asalto. (75276) 59,99€. Disponible desde el 19 de abril.

HASBRO Figura Black Series Han Solo Imperio Contraataca . 24,99€. Ya a a la venta.

FUNKO POP! Figura Deluxe Darth Vader en La Cámara de Meditación . PVPR. 26€. Ya a a la venta.

Libro Star Wars Atlas Galáctico de Editorial Planeta. PVPR 20,85€. Ya a a la venta.

