Los científicos cuestionan la eficacia de la mascarilla en exteriores

La decisión de volver a hacer obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores ha suscitado la reacción de científicos que, a través de sus cuentas en redes sociales, han puesto en tela juicio la eficacia de la medida cuando hay distancia interpersonal suficiente.

Para el investigador y profesor de la facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Gorka Orive la nueva norma es contraria a evidencias que “han quedado contrastadas durante la pandemia”.

En su cuenta de Twitter, Orive cita entre estas evidencias que la infección ocurre “sobre todo en espacios cerrados y mal ventilados” y que la mascarilla “es útil en interiores, no al aire libre si hay distancia interpersonal”.

Además, destaca que los espacios cerrados y mal ventilados son “los que más riesgo ofrecen (hasta 20 veces más) que los abiertos” y muestra su preocupación por “nuestra fatiga psicológica y emocional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se impondrá de nuevo el uso de mascarillas en exteriores desde el día 24, la única medida restrictiva que tendrá de momento España.

El microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi ha reiterado en Twitter que la mascarilla en exteriores si hay distancia “no sirve para nada”.

Además, junto a un dibujo explicativo, señala que en interiores hay que usar mascarilla y mantener una distancia mínima de 1,5 metros, mientras en exteriores basta con una cosa u otra.

Para López-Goñi “llevar mascarilla por la calle y quitártela al entrar a un bar porque vas a comer o beber es lo mismo que ir con casco por la calle y quitártelo al subirte a la moto porque te molesta conducir con casco”.

El catedrático de Ciencias Ambientales y Químicas en la Universidad de Boulder Colorado (EEUU) José Luis Jiménez ha mostrado en su perfil de la red social su sorpresa porque la “única” medida que haya tomado el gobierno frente al crecimiento de la variante omicron sea hacer obligatoria la mascarilla en exteriores.

82/ SPAIN: Spanish Government (PM @sanchezcastejon) ONLY measure for omicron: mask OUTDOORS mandatoryBut bars and restaurants w/o masks!Complete THEATER, when we know transmission outdoors is at least x20 lower than indoors (https://t.co/RkLfvMFynC)https://t.co/b3bbjmVM1n pic.twitter.com/LEy8RAhYVs