Claves para mantener la salud mental tras más de un mes de confinamiento

Tras más de un mes de confinamiento, la sociedad parece que se ha adaptado de forma correcta a estar en casa. Si hace un par de meses nos cuentan lo que está pasando, pocos lo hubieran creído.

Además de los consejos sobre cómo evitar el contagio del coronavirus, desde todos los medios de comunicación y las redes sociales se bombardea a diario sobre rutinas para hacer deporte en casa, realizar cocinas saludables y un sinfín de actividades para pasar el día entretenido.

Todo ello es más necesario que nunca y todo ayuda. Pero una de las preocupaciones principales, además de la propia pandemia que causa este encierro, es el aspecto psicológico. No estamos acostumbrados a esta vida y hay que intentar que esta situación no cause secuelas.

Si ya es duro de por sí un encierro obligado, las circunstancias que obligan a ello, la incertidumbre sanitaria o los aspectos económico y laboral pueden aumentar aún más el estrés. Para luchar contra una actividad mental perniciosa, aquí van algunos consejos:

Mente entretenida

En primer lugar, hay que tener a la mente entretenida. Si estamos teletrabajando, la cosa será más sencilla. Si no es así, hay que buscar actividades que ayuden a desconectar de todo lo negativo. Cualquier afición puede valer. Ejercicio físico, actividades artísticas, clases online... todo puede valer.

Para conseguir ese entretenimiento, es fundamental mantener un orden en las rutinas diarias. Un horario más o menos fijo en las comidas y en las horas de sueño mantiene los neurotransmisores a punto, algo fundamental a juicio de los psicólogos.

Meditación

Otra opción que puede servir es la meditación. Ya sea mediante guía online o en solitario, las actividades relacionadas con la mente como el yoga pueden ayudar a la relajación y al olvido momentáneo de los problemas. Ejercitar los cinco sentidos, practicar posturas... todo puede valer.

Gympass, una plataforma sobre wellness, posee apps de mindfulness a disposición de sus usuarios como Siente, Neou, Wellness Coach o Zen App, con diferentes clases para trabajar cuerpo, mente y descanso.

Escuchar música

Asimismo, la música puede ser un relajante y ayudarnos a combatir la depresión. Está comprobado que escuchar canciones es una buena terapia para reducir el estrés y controlar los estados de ánimo. No tiene por qué ser música específica relajante. Eso va a depender de nuestros gustos.

Para ello, la web ofrece numerosas opciones gratuitas. Youtube o Tidal son algunos ejemplos que ofrecen meses gratuitos en sus categorías premium.

Sobre el coronavirus

En cuanto al tema específico del coronavirus, los expertos dan dos sencillos consejos para que no nos dejemos levar por el abatimiento. En primer lugar, no estar constantemente siguiendo la información sobre ello. Un par de momentos al día, como mucho, es necesario para mantenerse al día de las noticias.

Y, por otro lado, los psicólogos aconsejan no analizar demasiado una tos, unos mocos o algún otro tipo de malestar para no obsesionarnos.