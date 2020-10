Collares eléctricos para perros: por qué no debes utilizarlo

Puede que tu perro no haya aprendido del todo a caminar con la correa sin dar tirones o que se lance a por otros perros en el parque. Sin embargo, el uso de un collar eléctrico no es en absoluto una solución. Según la veterinaria Rosario Galtier: “El collar eléctrico es cruel porque inflige castigo físico al perro. Y también porque intenta corregir una conducta sin tener en cuenta qué la motiva; no resuelve el problema, solo pone un parche”. A su juicio, muchos comportamientos que no nos gustan de nuestros amigos perrunos tienen su origen en el miedo o en la ansiedad.

No obstante, Rosario no es la única experta que piensa esto. Los métodos de entrenamiento para perros que implican un castigo físico, y en particular los collares eléctricos, son rechazados de plano por todo el grupo de etología clínica de la Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales, Avepa que incluso ha emitido un comunicado en contra del uso de estos dispositivos.

“Debido a su potencial para causar dolor, los estímulos eléctricos pueden desencadenar agresividad en un animal”, aseguran, “y estos aparatos comprometen el bienestar del perro, les genera estrés y ansiedad”.

No es extraño que en Holanda ya sean ilegales mientras que en Reino Unido ha expresado su intención de prohibirlos. En España no ocurre lo mismo, aunque cada vez más ciudades y provincias han vetado su uso, entre ellas, Galicia, Madrid, Murcia, por el daño que estos aparatos pueden producir en nuestros camaradas peludos.