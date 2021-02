¿Conocen los jóvenes que ocurrió el 23-F de hace 40 años?

Hoy se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado del 23-F. Estamos, sin duda, ante un episodio histórico que marcó el período de la Transición a la democracia actual en España, pero no todos parecen conocerlo como sería necesario ¿Quién es Antonio Tejero? ¿Qué es de él en la actualidad? ¿En qué año fue el golpe de Estado? ¿Teniente, Capitán o Coronel? ¿Monarquía? ¿República? ¿Conocen los jóvenes qué ocurrió el 23-F de hace 40 años? Saliendo a la calle buscando respuestas, este es el resultado.

¿Antonio Tejero? "El autor del golpe de estado o el actor de ‘Aquí no hay quien viva’", responde uno de los entrevistados. "¿El actor es Fernando?…vale, vale…el del golpe de Estado entonces. ¿Qué pasó el 23-F? "Sé que este hombre era militar, le recuerdo con un tricornio, entró se enfadó, tenía un bigote…¡quieto todo el mundo! Me suena que el Rey hizo algo, me suena que Alfonso Suárez hizo cosas también o que la gente estaba enfadada con Adolfo Suárez porque no había hecho nada…pero sé que algo había con Adolfo Suárez". Estas son las primeras reflexiones de lo que podría resumir el conocimiento que tiene una generación de españoles de lo que pasó y representa el 23-F para el país. Algunos nombre y conceptos sueltos, ideas confusas y las tres o cuatro anécdotas en torno a la citada fecha.

"Yo lo que he escuchado es que se dio un Golpe de Estado, sacaron todos los tanques a la calle y eso…mis padres no me han contado nada…"

"Yo lo que he escuchado es que se dio un Golpe de Estado, sacaron todos los tanques a la calle y eso…mis padres no me han contado nada…Diría que salió mal, pero no estoy seguro", contesta otro. "Fue en la época de la República…", remata la tercera chica a la que se le pregunta. La República... "Creo que fue el 23 de febrero del 1975. Sólo recuerdo que fue fallido y menos mal porque si no estaríamos en dictadura ahora. Sé lo del tiro al techo que sigue en el Congreso, que intervino el Rey, que Tejero lo mandaron en la cárcel y ahora está muerto…" Fue en 1981 y Tejero está vivo..."¿ah…está vivo?". Pues sí. Está vivo. Y reside en Torre del Mar (Málaga).

Como apunta otro de los entrevistados, "fue un coronel de la Guardia Civil. Se pusieron de acuerdo algunos comandos de la Guardia Civil, entraron a asaltar el Congreso de los Diputados, el Rey no apoyó la acción y logró que no siguiera para adelante. A Tejero se le metió en la cárcel, pero ya está libre". "Era capitán de la Guardia Civil, que se metió en el Congreso…", considera otro, reconociendo sus escasos conocimientos sobre lo que se le pregunta. "Ahora mismo me pillas como en el 33..."

La historia y el sistema educativo español

Lo cierto es que el 70% de los más jóvenes no sabe quién es Antonio Tejero, un personaje casi desconocido para muchas de las nuevas generaciones de españoles. Algunos lo achacan al actual sistema educativo español, en el que la enseñanza obligatoria constituye la fuente principal para aprender historia y el exceso de contenidos obliga a descartar ciertos capítulos y a abordar otros de forma parcial. Los alumnos se quejan de que en el instituto las veces que consiguen dar todo el temario se hace deprisa y corriendo y la historia contemporánea suele reservarse para el final de curso, lo que equivale en ocasiones a no verlo nunca en algunos casos.

El otro aspecto importante para este profundo desconocimiento de la historia es la falta de comunicación en el seno de las familias. Muchos padres dan por supuesto que sus hijos adquieren esos conocimientos y no plantean el debate en caso ni resuelven las posibles dudas y carencias de contenido histórico de sus hijos. El resultado es que la mayoría de los jóvenes entrevistados por todos los medios estos días recuerda que hubo un intento de golpe de Estado, pero no sabe profundizar ni dar más detalles sobre lo que ocurrió en España aquel 23 de febrero de 1981.