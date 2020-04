Cirunspecto y rígido, casi solemne, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, enumeró ayer una larga nómina de misiones realizadas durante su larga carrera de 40 años de servicio público al país dentro y fuera de sus fronteras y apostilló que, si algo aprendió de todas ellas, fue que siempre "lo primero" son "las personas". "No hay ideología", dijo el general antes de afirmar: "Todos los que estamos aquí [en referencia al comité técnico de seguimiento de la crisis que se reúne a diario], todos ustedes, somos un equipo".

El Gobierno salió en defensa del general de la Guardia Civil por medio de la ministra portavoz, María Jesús Montero, aunque mucho más rotundo fue el director de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, a cuyas palabras se remitió Montero tras asegurar que "le honran". Manifiestamente contrariado, Simón señaló, antes de ofrecer el balance de la evolución de la epidemia, que no le parece "decente" criticar a Santiago por un "fallo en su discurso".

Simón reivindicó la "honestidad" del equipo técnico de seguimiento de la crisis. "No creo que utilizar fallos en los discursos que podamos tener, en la terminología o frases que podamos decir personas que estamos al límite de nuestra capacidad para hacernos daño como equipo, sea algo decente", se quejó con contundencia el epidemiólogo, quien confió en que la mayoría de los españoles "entiendan" las difíciles y tensas circunstancias en las que desarrollan su trabajo.

Santiago y Simón salían de este modo al paso de la tormenta desatada por sus declaraciones del día anterior, cuando afirmó que la Guardia Civil trabaja "para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno". El general, explicó después el Cuerpo en un comunicado oficial, se refirió únicamente -con indudable torpeza- a los bulos malintencionados que estos días se propagan tan velozmente como los virus.

De nada sirvió. El PP considera que esas palabras no fueron un "lapsus" pues su intervención "estaba escrita". La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lamentó que el Gobierno, en su "afán de controlar la información", haya puesto a su juicio "en cuestión el buen nombre de la Guardia Civil" tras ese desliz verbal. Más comprensivos se mostraron los sindicatos de la Policía Nacional y varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que atribuyeron el "error" del general a la política de comunicación de Moncloa que "sobreexpone" a los mandos en unas tareas de comunicación con las que no están familiarizados, incluso aunque no haya "novedades relevantes en el plano policial".