Cuidado con este nuevo truco para robarte el coche

Se dice que la imaginación no tiene límites. Para lo bueno y también para lo malo. Los ladrones también agudizan el ingenio para encontrar nuevas técnicas o trucos con los que conseguir "el botín". Lo último en robo de coches es el truco de la botella, una nueva treta nada sofisticada que ya se está detectando en España.

La técnica es de lo más sencilla de explicar y de ejecutar. Mientras el vehículo se encuentra estacionado o detenido repostando gasolina, los ladrones aprovechan la ausencia del conductor para colocar una botella de plástico (tal cual, sin ningún tipo de preparación previa) entre el paso de rueda y el neumático.

Normalmente la colocan en el lado del copiloto para que el conductor no se percate de su presencia cuando regresa al coche y así no la retire antes de iniciar la marcha. El objetivo de colocar esta botella de plástico en el paso de rueda es que una vez en marcha ésta provoque un incómodo ruido que hace que el conductor descienda del vehículo para ver qué es lo que pasa y compruebe que no hay ningún problema mecánico.

Como probablemente se baje del coche sin parar el motor y muy posiblemente deje la puerta abierta, "los amigos de lo ajeno" aprovechan esos segundos de descuido del conductor para acceder al interior del vehículo y rápidamente darse a la fuga con él. La ubicación de la botella en el lado contrario al conductor también tiene como fin que al dueño del coche no le dé tiempo a reaccionar y volver a su asiento.

Se trata de una forma de robar coches que no exige el uso de herramientas ni de violencia, agravantes del delito en el caso de detención.

Además de ser una artimaña eficaz y sencilla para robar un vehículo, el truco de la botella puede resultar muy peligroso para el conductor que, fuera del coche, puede resultar atropellado si trata de oponerse a la huida. Como recomendación, nunca se debe abandonar el vehículo dejándolo abierto y en marcha, ni parado con la llave puesta.