Día Mundial contra el Cáncer: personas de riesgo y detección precoz

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) consideraron decretar el 4 de febrero como el Día Mundial Contra el Cáncer.

Según la International Agency for Research on Cancer, durante el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 19,3 millones de cánceres, una cifra que pudo haberse visto afectada por la pandemia por covid. Sin embargo, las previsiones no parecen tener un desarrollo positivo, ya que esta misma entidad ha estimado que, para dentro de dos décadas, los casos de cáncer diagnosticados por año pueden llegar a alcanzar los 30,2 millones.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, hasta el punto que deja, de forma anual, 10 millones de fallecimientos. No obstante, es importante mencionar que un tercio de los cánceres comunes se puede evitar y que, con el avance científico, la mayoría de los cánceres se curan.

Detección precoz

Para salir ilesos de una enfermedad como esta, lo más importante es tener un diagnostico a tiempo. Por ello, hacerse revisiones de forma continuada y estar atentos a los cambios que experimenta el cuerpo es imprescindible.

Bien es cierto que el cáncer se manifiesta en multitud de formas en función de la localización del mismo y que, además, hay cánceres que pueden desarrollarse durante años sin mostrar indicios evidentes, por ello, realizarse de forma anual pruebas rutinarias como un análisis de sangre puede resultar crucial en ciertos casos.

Factores de riesgo

Se sabe, además, que existen pacientes con una predisposición mayor a padecer determinado tipo de cáncer, por lo que estas personas de riesgo deben estar aún más pendiente de determinados síntomas.

Un ejemplo de ello es tener antecedentes en la familia, ya que está demostrado que hay cánceres con un fuerte componente genético, como es el caso del cáncer de mama. En este mismo tipo, cuando una familia ha vivido numerosos casos de cáncer de mama, es posible pedir en la Seguridad Social un estudio para determinar si esa persona es portadora de los genes BRCA1 y BRCA2, intrínsecamente relacionados con esta patología, y así poder prevenir un nuevo caso.

Otros factores de riesgo son mutables y pueden tornarse al cambiar los hábitos de vida. Ser fumador, consumir alcohol, ingerir demasiada carne roja o realizar poco ejercicio físico son factores que están relacionado con una mayor probabilidad de padecer cáncer.

Sin embargo, como decíamos anteriormente, una gran cantidad de cánceres pueden evitarse cambiando, simplemente, algunos hábitos de vida. En este sentido, consumir alimentos saludables (mayoritariamente fruta y verdura), ser activo o reducir el consumo de alcohol y tabaco reduce notablemente la probabilidad de desarrollar algún cáncer.