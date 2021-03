EMA se volverá a reunir el 29 de marzo para seguir evaluando los casos de trombos de la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea del Medicamento ha convocado lunes, 29 de marzo, a un grupo de expertos para seguir evaluando los casos de trombos graves detectados en personas que habían recibido la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca.

La semana pasada, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA concluyó una revisión preliminar de estos casos en la que confirmó que la vacuna no está asociada con un aumento del riesgo de trombos y que, por tanto, los beneficios de su administración "superan" a los riesgos.

No obstante, y pese a que calificó a la vacuna de "segura y eficaz", recomendó incluir en el prospecto de la vacuna más información y consejos para los profesionales de la salud y la sociedad. Además, aseguró que continuaría evaluando los casos notificados.

En este contexto, el próximo lunes la EMA ha convocado a expertos en Hematología, Medicina Cardiovascular, enfermedades infecciosas, Virología, Neurología, Inmunología y Epidemiología para que aporten sus puntos de vista sobre cualquier mecanismo de acción plausible, posibles factores de riesgo subyacentes y cualquier dato adicional que consideren necesario para obtener una comprensión "más profunda" de los eventos observados y el riesgo potencial que tiene la vacuna.

El resultado de la reunión de expertos, junto con un análisis más detallado de los casos notificados, se incorporará a la evaluación que está llevando el PRAC. La recomendación actualizada del PRAC se espera que se conozca tras una reunión plenaria que se celebrará del 6 al 9 de abril.

División de opiniones

Estos continuos cambios de criterio o falta de certidumbre en torno a la vacuna de Astrazeneca, a pesar de que desde la EMA se insiste en la eficacia y seguridad de la misma, ha provocado el recelo nuevamente de varios países, como Dinamarca, Suecia y Noruega hayan decidido paralizar la administración de las dosis, mientras que otros como Finlandia o Islandia ya han vuelto a usar la vacuna, como ha ocurrido en España. En Sevilla, concretamente, Salud reactivó la vacunación con Astrazeneca de forma multitudinaria con más de un millar de docentes citados en el pabellón deportivo de la Universidad de Sevilla en Los Bermejales

Las autoridades sanitarias danesas consideran que la vacuna de AstraZeneca es, desde un punto de vista médico, una vacuna segura y efectiva. Pero no se puede excluir que pueda haber una conexión entre la vacuna y el muy inusual cuadro de síntomas", dijo Tanja Erichsen, jefa de departamento de la Agencia del Medicamento danesa. "Reaccionamos porque no habíamos visto algo parecido con esa vacuna. Esa preocupación no ha sido ni confirmada ni eliminada de forma definitiva", dijo el director de la Dirección General de Sanidad, Søren Brostrøm.